Michael Hornig ist mit seinem „Comedy Fun House“ am 14. September in der Anrather Josefshalle zu Gast.

Anrath. Wer hat an der Uhr gedreht? Schon sechs Jahre ist es her, dass Michael Hornig erstmals sein „Comedy Fun House“ für Besucher öffnete. Die von ihm erfundene Reihe mit unterschiedlichen Comedians macht seitdem eine Tournee durchs Willicher Stadtgebiet. Los ging es damals im Haus Grootens – nach der Sommerpause ist am 14. September der nächste Termin in die Josefshalle in Anrath. Dafür hat der Vorverkauf begonnen.

„Fun-House-Papa“ Michael Hornig hat wieder eine große, bunte Gag-Tüte mit Lach-Allerlei zubereitet. Er moderiert und serviert die Leckereien mit vielen Geschmacksexplosionen. Längst ist die Comedybühne ein Magnet bekannter Comedians aus Night Wash, Comedy Quatsch Club oder Nuhr im Ersten.

Schnellfeuer-Komiker und singender Kakadu

Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands tiefem, dunklen Norden. Bekannt ist Armstrong für seine Pointen-Dichte, die er mit einer gehörigen Portion Selbstironie zum Besten gibt. Seit kurzer Zeit zählt der Veteran der Londoner Comedy-Szene zur bekanntesten, schönsten und meist gefragtesten Humor-Spezies der Welt. Viele sagen, dass Johnny Armstrong die Monty Pythons verinnerlicht hätte, aber es sieht eher so aus, als hätte er sie „gefressen“.

Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt, und eine kapriziöse Buchhalterin, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert: Sabine Murza alias Murzarella lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern singen. Kakadu Dudu hat es faustdick in seinen Nackenfedern. Er lässt keine Gelegenheit aus, Murzarella in peinliche Situationen zu bringen und zwitschert von ihren Problemzonen, während sich Managerin und Buchhalterin Frau Adelheid schon vor dem Auftritt einen gezwitschert hat und selbstverliebt in Szene setzt.

Der Diplom-Biologe Keirut Wenzel, regelmäßiger Sketchpartner von Kaya Yana, zeigt auf vergnügliche Weise, wie amüsant und kurzweilig Wissenschaft sein kann. Er zitiert ernstzunehmende Studien, die belegen, dass Dummheit ansteckend ist. Andererseits soll Blasendruck das Denkvermögen erhöhen. Kann die Krone der Schöpfung also folgenlos Doku-Soaps anschauen, wenn sie während der Werbung nicht zur Toilette geht?

Als Bonbon packt Michael Hornig einen Comedy Newcomer sowie ein Ü-Ei obendrauf. Er verspricht Überraschungen und einen Fun-House-Abend, wie ihn die Fans kennen. Weitere Infos unter:

www.michaelhornig.de

www.comedyfunhouse.de Red