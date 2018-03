Neuwahlen und Ausblick auf Veranstaltungen bestimmten die Jahreshauptversammlung.

Anrath. Bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Anrath konnte die Vorsitzende Marlies Pasch neben dem stellvertretenden Bürgermeister Guido Goertz 44 Mitglieder begrüßen. Sie ließ zunächst das vergangene Jahr Revue passieren und wies dabei auf einige erfolgreiche Veranstaltungen hin, so unter anderem den Mundartnachmittag zur Karnevalszeit, einen Vortrag der Kripo, eine Fahrt nach Hüls und St. Hubert sowie eine Fahrt nach Oberhausen mit Besuch des Gasometers.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden die einzelnen Arbeitskreise (Archiv, Mundartkreis, die Leddchesweäver) kurz vorgestellt. In den Gruppen sind neue Mitglieder jederzeit willkommen.

Die Kassenprüfer bescheinigten eine korrekte Kassenführung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Teile dieses Gremiums wurden einstimmig wiedergewählt: Hans-Frieder Nöhles (stellv. Vorsitzender), Ute Knabben (stellv. Geschäftsführerin), Christa Nußbaum (stellv. Kassenführerin), Werner Genings, K.-H. Heines, Manfred Jacobs, Friedl Kluth (Beisitzer).

Im laufenden Jahr sind geplant: Fortführung des Themas „Flüchtlinge und Vertriebene“, die nach Anrath gekommen sind; Besichtigung der Elektrothek in Osterath mit Besuch von Kaiserswerth; historische Führung in Moers; Besuch von Kloster Kamp; Besuch des Adenauer-Hauses in Rhöndorf; Filmabend „Anrath“. Es ist ein Anliegen des Bürgervereins, mit den Veranstaltungen verstärkt auch die jüngere Generation anzusprechen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

www.buergerverein-anrath.de