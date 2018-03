Route für Schiefbahn steht schon fest, Info-Abend ist am 12. März.

Schiefbahn. Viele Bürger hatten bei Infoveranstaltungen zum Thema „Miteinander leben und altern in Willich – Quartiersentwicklung in Schiefbahn“ den Wunsch nach einem Bürgerbus geäußert. Auf dem Herbstfest der Werbegemeinschaft trugen sich spontan mehr als hundert Personen in eine Liste zur Gründung eines Bürgerbusvereins ein.

Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben

Dies war ein deutliches Zeichen an die Lenkungsgruppe des Quartiersprojekts, der neben Vertretern von Verwaltung und Politik auch zahlreiche Schiefbahner Verbände und Vereine angehören. Vorgespräche wurden geführt, Informationen ausgetauscht, eine Vorgehensweise festgelegt.

Zunächst galt es, eine Route auszuarbeiten und diese mit den beteiligten Verkehrsbetrieben abzustimmen. Mit Erfolg: Die Streckenführung hat grünes Licht erhalten. Haushaltsmittel für das Jahr 2018 stehen bereit. Der Weg ist geebnet für den letzten großen Schritt: Die Gründung des Bürgerbusvereins.

Darum laden die Heimat- und Geschichtsfreunde Willich als Mitglied der Lenkungsgruppe und die Stadt als Träger des Quartiersprojekts ein zu einem Informationsabend zur Vereinsgründung. Er findet statt am Montag, 12. März, 17 Uhr, in der Casa Sierra, Am Niederheiderhof 2.

Charly Hübner als hauptamtlicher Geschäftsführer der bestehenden Bürgerbusvereine Anrath und Willich sowie der städtische Verkehrsplaner informieren dann über den Sachstand, die nächsten Schritte und beantworten Fragen. Red