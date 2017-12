Ankommen hat mit Pünktlichkeit zu tun. Auch damit, Platz in der Gemeinschaft zu finden. Auf den Bürgerbus trifft das in vielerlei Hinsicht zu.

Tönisvorst. „Was ist das wieder für ein Wetter?“ „Und der Verkehr!“ „Was steht Neues in der Zeitung?“ Das sind EinsteigerThemen. Denn der Bürgerbus Tönisvorst ist eine rollende Informationsdrehscheibe. Jeder, der ein Stück des Weges in dem Transporter zurücklegt, ist nach dem Ausstieg im doppelten Sinne wieder auf dem Laufenden. Er ist am Ziel angekommen und weiß Bescheid.

„Es gibt Fahrgäste, die fahren für die 1,30 Euro eine komplette Runde, nur um zu erzählen. Der Bürgerbus ist eben eine kleine Kommunikationszentrale“, sagt Wolfgang Schouten, Ordnungsamtsleiter von Tönisvorst und Bus-Fan der ersten Stunde.

Der Bus kommt auch bei den Bürgern an. Nicht nur nach Fahrplan an der nächsten Haltestelle. Er ist für viele in der Stadt, die ohne diesen fahrbereiten Pendelservice nicht in die Stadt zum Einkaufen oder zum Friedhof, zum Krankenhaus und zur Arztpraxis am Wasserturm kämen, unverzichtbar geworden.

Der Bürgerbus ist eine Erfolgsgeschichte. Eine vom Ankommen, Weiterkommen und von verlässlicher Begleitung. Seine erste Runde in Tönisvorst machte er am 21. Dezember 1999 – vor 18 Jahren.

Ankunft

Dabei war seine Einführung in der Stadt kein „Selbstfahrer“. Als Verwaltungsmitarbeiter Wolfgang Schouten 1998 die Idee zu diesem Zusatzangebot des Öffentlichen Personennah-Verkehrs von einer Informationsveranstaltung im Kreis Kleve mit nach Tönisvorst brachte, lief er keine offenen Türen ein. Zu viele Bedenken.

„Ich brachte ja nur die Grundidee und keine Blaupause aus Geldern mit.“ Aber das Angebot erschien ihm optimal, den zu der damaligen Zeit beantragten Disco-Bus zu einem viel breiter angelegten Angebot für alle Bürger in der Stadt aufzustellen. „Ich musste damals dicke Bretter bohren“, sagt Schouten. Ein Befürworter und Unterstützer in der Politik sei Horst von Brechan gewesen.

Skepsis habe auch innerhalb der Verwaltung geherrscht. Der Kostenfaktor war ein Thema. Und die Frage, ob sich denn überhaupt genügend ehrenamtliche Fahrer melden würden. „Das findet sich“, sagte Schouten, sicher, dass die Idee ankommt. Er rechnete hoch: Eine Stadt wie Tönisvorst mit 30 000 Einwohnern brauche ein Promille an Leuten, also 30 Fahrer. „Dann läuft’s.“ Heute hat Schouten 38 Fahrer in der „Verfügbar-Liste“, darunter zehn Frauen, die alle Freizeit für ihre Fahrzeiten opfern und keinen Cent dafür bekommen.