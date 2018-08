Die Glaswerkstatt Siebenlist hat die 2002 verliehene Auszeichnung in besonderer Form fürs Rathausfoyer gefertigt.

Tönisvorst. Der Bürgerbus ist eine Institution in der Stadt Tönisvorst. Jahr für Jahr befördern seine ehrenamtlichen Fahrer etwa 19 000 Fahrgäste, für viele St. Töniser ist er die optimale Einrichtung, um abseits der normalen Busrouten sicher und preiswert in die Innenstadt zu kommen. Schon im Juni 2002, drei Jahre nach seiner Gründung, wurde dem Bürgerbusverein deshalb die Seulenmedaille der Stadt verliehen. Seit gestern wird sie in ganz besonderer Weise in einer Vitrine im Foyer des Rathauses an der Hochstraße ausgestellt.

Eigentlich ist die Medaille viel zu schade, um im Tresor zu versauern – diese Überlegung gab es im Verein schon länger. Mit Unterstützung von Vereinsmitglied Bernd Siebenlist wurde deshalb jetzt eine Möglichkeit gefunden, sie angemessen zu präsentieren. Siebenlist integrierte dazu in seiner Glaswerkstatt die Medaille in ein Kunstwerk. Passend zur Apfelstadt wird sie von einem gläsernen Apfel eingefasst, darunter sind die ehemaligen Bürgermeister Franz und Gerhard Seulen als Namensgeber der Medaille zu sehen.

Manche taten den Bürgerbus im Anfang als Spinnerei ab

„Sie hat hier einen schönen Platz gefunden“, lobte Horst Dicken als Vorsitzender des Vereins den Standort der Vitrine im Rathaus. „Das haben wir sehr gerne möglich gemacht“, gab Bürgermeister Thomas Goßen zurück. Er erinnerte daran, dass die Verleihung im Juni 2002 in Anerkennung der Verdienste des Vereins für das Allgemeinwohl erfolgt sei. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Bei der Gründung des Vereins vor 19 Jahren hatte es noch viel Skepsis in der Stadt gegeben. „Manche taten den Bürgerbus als Spinnerei ab“, erinnert sich Geschäftsführer Wolfgang Schouten. Tatsächlich sei das damals eine Investition in die Zukunft gewesen, meint heute der Bürgermeister.

Die Präsentation der Seulenmedaille im Rathausfoyer, die am Donnerstag mit einer kleinen Feierstunde über die Bühne ging, soll auch ein Ansporn sein, weitere ehrenamtliche Fahrer zu gewinnnen. Bisher gibt es rund 40 – darunter zehn Frauen. Sie sind im Alter zwischen Mitte 50 und 78 Jahren.

Wer mitmachen möchte: Ansprechpartner ist Vorsitzender Horst Dicken. Er ist unter Tel. 02151/794 747 erreichbar.