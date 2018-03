Tafelsilber-Koch David Lünger und sein Vater Wolfram stellen eigenes Bier und edle Brände her.

Vorst/Oedt. Brauen und Brennen unter einem Dach – diesen Traum haben sich David Lünger und sein Vater Wolfram in der ehemaligen „Heckenrose“ im Auffeld erfüllt. Im einstigen Pferdestall des Bauernhofs steht seit dem vergangenen Jahr einen Mikro-Brauanlage. Und gleich nebenan, im alten Eselstall, ist im November eine Brennerei entstanden. Den Markennamen für alle Getränke, die Vater und Sohn hier herstellen, haben sie sich schützen lassen: „Auffelder“ heißen das Bier und die edlen Brände.

„Mit dieser Thematik beschäftige ich mich bestimmt schon 30 Jahre“, berichtet Wolfram Lünger über seine brennende Leidenschaft. Als es die „Heckenrose“ noch gab, betrieb er dort bereits eine Likörstube. Auch Brennseminare hat er besucht.

Flammneue Brennerei wird klassisch mit Holz befeuert

Nun wird das Ganze richtig professionell aufgezogen: Die flammneue Brennerei der Marke Arnold Holstein, die klassisch mit Holz befeuert wird, glänzt in Edelstahl und Kupfer. Am 30. und 31. Dezember 2017 hat Wolfram Lünger hier bereits Waldbeer- und Himbeergeist destilliert. Wenige Wochen zuvor, bei der Abnahme durch den Zoll, hat er zudem einen Bierbrand hergestellt.

Bevor es soweit war, mussten zunächst diverse bürokratische Hürden genommen werden. Vor allem der Zoll schaut ganz genau auf das, was sich im Auffeld tut. An der Anlage wird die exakte Alkoholmenge durch einen geeichten Zähler ermittelt. Mehr als 70 Plomben sorgen dafür, dass kein Tropfen Alkohol produziert werden kann, ohne dass dies festgehalten wird. Der Zoll ermittelt die genaue Menge an entnommenem Reinalkohol, für die dann Steuern entrichtet werden muss.

Waldbeergeist aufgesetzt auf Früchten und 96 Prozent Alkohol

Der Auffelder Waldbeergeist wird auf frischen Früchten und 96 Prozent Alkohol angesetzt. Obstbrand entsteht aus vergorener Maische. Das Malz für den ersten Auffelder Korn hat Wolfram Lünger schon eingelagert. Und auch ein Whisky-Lager, in der die Holzfässer mehrere Jahre liegen werden, gibt es schon. „Unseren ersten Whisky wird es Ende 2021 geben“, verspricht der optimistische Hausherr. Denn mindestens drei Jahre müsse dieser gelagert werden.

„Unseren ersten Whisky wird es Ende 2021 geben.“

Wolfram Lünger

Die Flaschen für die Brände stehen schon bereit. Ausgeschenkt werden sie im Vorster Restaurant „Tafelsilber“ von David Lünger. Dort gibt es auch das selbst gebraute Auffelder Hell und Auffelder Duster, das seit dem vergangenen Jahr hergestellt wird. „Die Probephase von Oktober bis Mitte Februar haben wir abgeschlossen. Unsere Gäste haben das eigene Bier sehr gut angenommen, weshalb wir das industriell gefertigte Bier nun ganz aus dem Ausschank genommen haben“, so David Lünger.