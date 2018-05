Für den 26. und 27. Mai lädt der Werbering ein. Das Motto lautet: Anrath bewegt sich.

Anrath. Der Werbering Anrath fiebert dem Brunnenfest in diesem Jahr mit extrem großer Spannung entgegen. Ein schönes Fest ist es immer, aber in diesem Jahr wird etwas ganz besonderes, denn der Werbering feiert 35. Geburtstag.

Am Samstagabend, 26. Mai, steht die bekannte Mönchengladbacher Coverband Booster auf der Bühne vor der Kirche am Anrather Markt. „Wir feiern das 35-jährige Bestehen des Werberings. Vor diesem Hintergrund kam uns der Gedanke, diese wirklich phantastische Band nach Anrath zu holen“, sagt Werberingvorsitzender Christof Graß.

Die Band ist in Anrath nicht unbekannt. Zur Tausendjahrfeier war sie ebenfalls vor Ort und rockte das Städtchen. Booster spielt am 26. Mai ab 20 Uhr auf der Hauptbühne und verwandelt den Platz vor der Kirche in eine einzige große Open-Air-Konzertfläche.

Eigene Getränke dürfen nicht mitgebracht werden

Ab 19 Uhr beginnt der Abend zur Einstimmung mit Musik aus der Dose. Ganz wichtig: Besucher dürfen aus Sicherheitsgründen keine großen Taschen mit aufs Gelände nehmen. Eigene Getränke mitbringen ist ebenso untersagt.

Aber nicht nur der abendliche Auftakt zum Brunnenfest ist ein Highlight. Das 29. Brunnenfest ist wie immer ein Fest für die ganze Familie. Es steht für Spaß haben, klönen, gemütlich bummeln, lecker essen, nette Leute treffen sowie sich unterhalten lassen, aber auch selbst mitmachen. In diesem Jahr lautet das in Kooperation mit den TV Anrath entwickelte Motto des Brunnenfestes „Anrath bewegt sich“.

Am Sonntag, 27. Mai, können alle nach der „Booster“-Nacht erst einmal ausschlafen, denn das Brunnenfest beginnt offiziell um 11 Uhr. Neben den ortsansässigen Einzelhändlern und ihrer breiten Warenpalette reisen jede Menge Aussteller an, die Schönes, Ausgefallenes und Nützliches mitbringen. Die Palette reicht von Gewürzen über Patchwork-Arbeiten bis hin zu Schmuck, Büchern und Bekleidung.

Für eine Weinprobe muss indes niemand an die Mosel oder die Ahr reisen. Das Anrather Brunnenfest bietet eine Weinverköstigung mit edlen Tropfen an. Da der Sonntag verkaufsoffen ist, stehen allen Besuchern auch die Einzelhandelsgeschäfte offen. Außerdem sind rund 80 Aussteller, verteilt auf Viersener Straße, Anrather Markt, Auf dem Sand und der gesamten Fußgängerzone, vor Ort. Dazu gehören auch Vereine wie der Fußballverein Victoria, Anrath1tausend, der TV Anrath und die Fördervereine der Kita Lok und des Lise-Meitner-Gymnasiums.

Für die jüngeren Besucher hat sich der TV Anrath wieder jede Menge Spielstationen einfallen lassen. Dazu gehört unter auch anderem ein Bobby-Car-Rennen. Wer schon immer einmal ein Feuerwehrmann bzw. eine Feuerwehrfrau sein wollte, der kann sich an der Spritzwand der Jugendfeuerwehr austoben, die am Ende der Fußgängerzone in Höhe „Sternenhimmel“ stehen wird. Ein Spaß, nicht nur für kleine Gäste. Das gilt auch für den Walk Act: Die Ballon-Fee ist in der gesamten Innenstadt unterwegs. Red