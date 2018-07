Die kleinen Insekten sind das Thema des Ferienprogramms. Auf dem Wochenmarkt wurden selbst gebastelte Buttons verkauft. Erlös geht an den Naturschutzbund.

Willich. „Retten Sie die Bienen!“ Der Ruf schallte am Donnerstag oft und gelegentlich auch laut über den Willicher Wochenmarkt auf dem Kaiserplatz. In der Tat summte und brummte es (fast) wie in einem echten Bienenstock auf dem heißen Platz: Die Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) Mühlenfeld hatten sich, von den Betreuerinnen und Eltern unterstützt, als Bienchen zurechtgemacht.

Den Hintergrund der Aktion erklärte Marion Zipp von der OGS: „Wir beschäftigen uns im Sommerferienprogramm hauptsächlich mit dem Thema Bienen. Und unsere Kraft im Freiwilligen Sozialen Jahr, Lavinia Schmidt, ist glücklicherweise gelernte Imkerin. So konnte sie uns mit dem nötigen Fachwissen und entsprechendem Anschauungsmaterial bestens unterstützen.“

Das Thema hat die Kinder gepackt. Imkerin Lavinia: „Sie waren wirklich von Anfang an sehr bei der Sache. Ihr Verhalten gegenüber den Tieren hat sich deutlich verändert, der Respekt ist deutlich mehr geworden.“

Die Kinder erfuhren in der Zeit, warum diese Insekten so wichtig sind für das Ökosystem und was man konkret tun kann, damit sie erhalten bleiben. Marion Zipp: „Um dieses Thema spannend zu vermitteln, wird gebastelt, gebacken, gespielt und die Nabu-Station im Schlosspark besucht.“

Die Kinder stellten ein Bienenhotel her, sahen sich Filme an und hielten das Erlernte auf einem Plakat fest, dass auf dem Markt auch als Handzettel verteilt wurde. Und es wurden selbst gemachte Buttons mit dem Slogan „Rettet die Bienen!“ für einen Euro verkauft. Der Erlös geht an den Nabu.

Viele Marktbesucher und Händler waren von der Aktion angetan, kauften einen Button und warfen den Euro in die gebastelte Spardose, die natürlich nicht als schnödes Schwein daherkam, sondern – Überraschung – als Biene.