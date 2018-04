Einbruch geklärt: Ein Mann half Polizei bei ihren Ermittlungen.

Willich. Die Polizei hat jetzt einen Büroeinbruch aufgeklärt, zu dem es am 8. Januar in Schiefbahn auf dem Hubertusplatz gekommen war. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Einbrecher nicht nur Bargeld aus dem Tresor erbeutet, sondern auch Tickets für verschiedene Konzertveranstaltungen gestohlen hatten. Dieser Umstand führte jetzt zu den Tatverdächtigen.

Eine 34-jährige, polizeibekannte Krefelderin wurde am Mittwoch in Krefeld vorläufig festgenommen. Sie hatte versucht, einige der erbeuteten Eintrittskarten über Ebay zu verkaufen. Dies gelang ihr nicht, weil Einsatzkräfte der Polizei Viersen sie bei der Übergabe der Karten in Krefeld festnahmen und die vier mitgeführten Tickets sicherstellten.

Eintrittskarten konnten als Beute aus Einbruch identifiziert werden

Die Frau hatte sich den falschen Kaufinteressenten ausgesucht. Der Mann, der die Tickets zum Weiterverkauf durch den Anzeigenverlag in dem heimgesuchten Büro deponiert hatte, recherchierte im Internet und fand das Verkaufsangebot. Da die Tickets anhand der Individualnummern eindeutig als Beute aus dem Einbruch zu identifizieren waren, informierte er die Polizei Viersen. Der Rest war dann klassische Polizeiarbeit, die zur Festnahme der Anbieterin führte.

Die Frau bestreitet, selber an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Sie habe die Tickets von einem Bekannten erhalten, da sie ihm einen Gefallen getan habe. Sie will nicht gewusst haben, dass die Tickets gestohlen waren. Die Krefelderin nannte den Ermittlern den Namen ihres Bekannten, der noch über weitere Eintrittskarten verfügen soll. Dabei handelt es sich um einen polizeibekannten 39-jährigen Mann aus Krefeld, der wegen anderer Vorwürfe mit Haftbefehl gesucht wird. Bei einer Durchsuchung wurde die Beute nicht gefunden. Der Tatverdächtige war auch nicht anwesend. Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Krefelder dauern an. Red