Partnerschaftskomitee hat für 50 Franzosen ein Programm vorbereitet.

Tönisvorst. Muss man es Tönisvorstern eigentlich noch erklären? Nach fast 40 Jahre andauernder Freundschaft? Also nur ein kurzer geografischer Exkurs: Sées liegt im Norden Frankreichs. Es ist eine Stadt in der Normandie mit 4200 Einwohnern. Sées ist eine alte Bischofsstadt. Das Meeresrauschen hört man dort nicht mehr – bis zum Strand sind es von der Stadt am Fluss Orne gelegen noch rund 100 Kilometer in Fahrtrichtung Caen.

Die frische Brise mit tollem Blick aufs Meer haben zuletzt die Tönisvorster 2017 genossen. Da waren sie zu Gast bei Freunden in der Partnerstadt und erlebten den gemeinsamen Abstecher an die Küste. Nun steht der Gegenbesuch an.

Schiffstour und Besuch der Flughafen-Feuerwehr geplant

Sylvie Gülich und Michael Steeg, die Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees Tönisvorst-Seés, erwarten „50 Seeser“. Heute Abend, gegen 18 Uhr, soll ihr Reisebus am Wilhelmplatz eintreffen.

Gleich nach der Ankunft wird es eine offizielle Begrüßung der Gäste durch die Stadt Tönisvorst und das Komitee im Ratssaal geben.

„Wir haben ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt“, kündigt Michael Steeg an. Das Medikamentenhilfswerk „action medeor“ in Vorst ist ein Ziel. Außerdem ist eine Schiffstour geplant. Und eine ausführliche Besichtigung des Düsseldorfer Flughafens einschließlich Flughafenfeuerwehr steht neben dem traditionellen gemeinsamen Freundschaftsabend an.

Die Gruppe aus Sées bleibt bis zum 1. Maifeiertag. Ree