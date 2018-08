Das Königshaus um Roland Köntges feiert ein rundum gelungenes Fest. An diesem Montag wird auf dem Niederheider Hof der neue König ermittelt.

Schiefbahn. Das ging ja gut los: Die Niederheider Sommernachtsparty am Freitagabend war so gut besucht wie schon seit Jahren nicht mehr. Das dürfte zum großen Teil an der Band „La Vida“ gelegen haben, aber auch am völlig ungetrübten Spätsommerwetter. Auch am Samstag und Sonntag lief alles rund. Und selten haben die Niederheider Schützen so optimistisch auf den Schützenfest-Montag schauen können: Wenn an diesem Montag um 10 Uhr auf der Schießanlage am Niederheider Hof der neue König ermittelt wird, wird es – und auch das hat es lange schon nicht mehr gegeben – zwei Bewerber geben. „Es handelt sich um zwei bekannte Schützen“, so viel verriet Präsident Johannes Bäumges am Sonntag.

Viele Anmeldungen für das Fest der Generation „60 aufwärts“

Erstmals fand am Sonntagnachmittag in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Fest für die Generation „60 aufwärts“ statt – deutlich über 100 Anmeldungen waren eingegangen. Und zum ersten Mal trat am Sonntagabend Ina Colada auf, eine Ikone der Bierzelte und vor allem auf Mallorca.

Vieles lief natürlich so ab wie jedes Jahr, und das bedeutet ja nichts Schlechtes. Schützenkönigin Mechthild Köntges schwärmte: „Es war ein wunderschönes Jahr.“ Dass ihr Mann Roland als Schützenkönig auf Wolke sieben schwebte, war nicht erstaunlich – vor allem, wenn man bedenkt, dass sein Vater Heinz-Günter, der im November verstorben ist, vor genau 40 Jahren selber König war, allerdings in Schiefbahn. Sein Sohn, der jetzige König war damals fünf Jahre alt und Page. Und sein Großvater war 1965 Niederheider Schützenkönig.

Paraden bei schönstem Sommerwetter

Roland Köntges wurde jetzt vom Wachzug „Stille Jonges“ und der Generalität unterstützt. Die Paraden fanden bei allerschönstem Wetter statt, im Zelt spielte die renommierte Band „Soundconvoy“ auf, die ihren Teil zur guten Stimmung beitrug.

Ebenfalls erfreulich: Die „Herzdamen“ machten zum ersten Mal mit, und zwar im zünftigen Trachtenlook. Sie sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und damit ein Stück Zukunft der St. Johannes-Bruderschaft Niederheide. Die Residenz des Königs, der an der Fichtenstraße in Knickelsdorf wohnt, wurde am Niederheider Hof errichtet.

Kein Schützenfest ohne Auszeichnungen: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer verlieh dem König, einem bekennenden Fan von Borussia Mönchengladbach, eine seltene Auszeichnung: Sie ist in etwa so groß wie ein Fünf-Cent-Stück und trägt die Aufschrift „Fohlen des Bundestages“. „Rund 40 Abgeordnete in Berlin tragen diesen Button“, erklärte Schummer.

Johannes Bäumges dankte dem letztjährigen König Norbert Erkes. Der lebt in Kleinenbroich und hatte die Bruderschaft mit seiner Regentschaft davor bewahrt, ohne König Schützenfest feiern zu müssen.

Übrigens: Dieses Jahr wurde zum ersten Mal mit einer Schülerprinzessin gefeiert – sie heißt Nele Waaden. Jungschützenprinz war jetzt zum zweiten Mal Sascha Müllers.

Um 10 Uhr beginnt an diesem Montag das Vogelschießen, um 17.35 Uhr findet ein Umzug statt, um 18 Uhr steht der Aufmarsch mit Zapfenstreich an, um 19.05 Uhr der Abmarsch zum Festzelt.