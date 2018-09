Anrath feiert ein großes Fest. Mittendrin das Kaiserpaar Straeten.

Anrath. „Wunderbar, wunderbar“: Zu diesem Walzer tanzte am Samstagabend das Anrather Kaiserpaar den Kaisertanz. Und der Titel dieses Stücks brachte die Stimmung auf den Punkt: Beim Anrather Schützenfest stimmte bis jetzt einfach alles. Und wenn man glaubt, trotz allem auf der Stirn von Brudermeister Christian „Lupo“ Lüpertz eine Sorgenfalte zu entdecken, so liegt man damit nicht so ganz verkehrt: „Ich weiß noch nichts von einem Königskandidaten, der den Vogel abschießen möchte“, erklärte der Präsident am Sonntag.

Das ging ja gut los: Die Anrather St. Sebastianer hatten diesmal deutlich mehr Geld in die Hand genommen und für die Eröffnungsparty am Freitag einen neuen DJ engagiert. Die Rechnung sollte aufgehen: DJ Fosco zog deutlich mehr Besucher an – und er schaffte es, die Menschen bis 1 Uhr nachts auf die Tanzfläche zu locken. Die Stimmung war hervorragend.

Auch das Anrather Schützenfest ist von der Sonne verwöhnt. Es herrscht Kaiserwetter, das bestens zum Kaiserpaar Bernd und Uschi Straeten passt. „Wenn ich das Wetter bestellen könnte, ich würde es genauso wollen“, sagte Christian Lüpertz. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, weiß niemand besser als der amtierende Kaiser: „Bei meinen beiden ersten Schützenfesten als Schützenkönig hatte es geregnet.“

Am Samstag stand ein besonderes Ereignis auf der kaiserlichen Tagesordnung: Im Heiligenhäuschen an der Neersener Straße/Ecke Weberstraße fehlte seit einem Jahr die Gipsfigur, die den Namenspatron der Bruderschaft darstellt. Sie war mutwillig zerstört worden. Jetzt wurde dort eine 800 Euro teure neue Sebastianus-Figur platziert und von Präses Markus Poltermann geweiht.

Diesen Programmpunkt gibt es auf jedem Anrather Schützenfest: Das Pruumetat-Essen im Altenheim St. Josef. Der leckere Pflaumenkuchen war wie bereits in den vergangenen Jahren hinter den Gefängnismauern an der Gartenstraße gebacken worden. Und er schmeckte den Seniorinnen und Senioren wieder hervorragend. Der Gottesdienst am Samstag war vom evangelischen Pfarrer Christoph Kückes mitgestaltet worden und er war gut besucht.

Nach den Königstänzen am Samstag wischte sich Bernd Straeten den Schweiß von der Stirn und tauschte das große Silber gegen das deutlich leichtere Kleinere. Enkelin Sophie war auch noch zu später Stunde im Zelt. Die Elfjährige ist Mitglied der Anrather Musketiere und hat vom Lise-Meitner-Gymnasium für heute schulfrei bekommen. „Sie ist eine sehr gute Schülerin und feiert sehr gerne Schützenfeste“, sagte Großvater Bernd Straeten, der aus Geldern stammt und 1977 nach Anrath gezogen war.

„Es könnte eng werden“, sagte Christian Lüpertz mit Blick auf den Königsvogelschuss am Montag. Stefan Commans, der selber Anrather König war, gab sich gelassener: „Ich glaube, dass es einen Überraschungskandidaten geben wird, von dem unser Präsident nur noch nichts weiß.“