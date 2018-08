Das Schiefbahner Ehepaar Keßeler setzt seine Tour fort. Mit dabei: Sprays gegen diverse Tiere.

Kanada/Schiefbahn. Noch sind die Schiefbahner Nicki (51) und Conner (53) Keßeler im Rahmen ihrer einjährigen Tour durch Kanada und die USA im Norden der kanadischen Provinz British Columbia. Die ersten rund 1800 Kilometer sind in ihrem gebraucht gekauften Ford-Pick-Up, Baujahr 1990, mit aufgesetzter Wohnkabine, auch durch einige Nationalparks geschafft.

Unter anderem rüsten sich in einem Walmart in Prince George für die Weiterfahrt in Richtung Norden auf. Was auf keinen Fall fehlen darf, neben Lebensmitteln, Eis, Getränken und Kaffee: Mücken- und Bärenspray. Die ersten Wapiti-Hirsche, Elche und Weißkopfseeadler haben sie bereits gesehen. „Auf jeden Fall möchte ich auch Bären in der freien Natur erleben“ – das hatte Nicki kurz vor dem Start gesagt.

WZ-Serie: Die Reise ihres Lebens

Sie soll dazu auch die Gelegenheit bekommen. Allerdings anders, als sie es sich vorgestellt hat. Doch dazu später. Nach Abbotsfort kommen sie an einem Ort vorbei, dessen Namen ihnen Zuversicht für die lange Tour gibt: Hope, wie Hoffnung. In einem Outdoorgeschäft bekommen sie unter anderem Angelzeug, Kochausrüstung und ein Bärenspray, das wie herkömmlich mit Pfeffer gefüllt ist.

So genannte „Bearbanger“ gibt es dort auch: Instrumente, die per Knopfdruck einen Knall auslösen, wodurch sich das Tier erschrecken und es dann schnellstens das Weite suchen soll. Allerdings soll es auch Fälle gegeben haben, in denen der Bär durch den lauten Knall erst recht aggressiv wurde. Die Eheleute aus Willich nehmen drei Leuchtpatronen mit, sollten sie mal in der Wildnis verloren gehen. . .

Eines hat man den Globetrottern, die im Paul Lake Provincialpark Quartier bezogen, nicht gesagt: Die Campingplätze liegen oft mitten im Wald. Und mit „Heißhunger“ stürzen sich sofort Hunderte oder Tausende von Mücken auf die Camper. Ganzkörperkleidung und Sprays sind gefragt. Später wird sich in einem Baumarkt entsprechend mit Netzen versorgt. Das gefragteste Spray heißt „Off“.

Etwas Sorgen bereitet zunächst der Pick-Up. Nicht nur wegen seines hohen Spritverbrauchs. Die Batterie funktioniert nicht einwandfrei. Und wenige Tage später kommen die beiden gar nicht mehr in ihre Wohnkabine. Die Stahlketten, die die Kabine auf dem Pick-Up halten, hat sich etwas verzogen. Conner bekommt dies alles aber wieder in den Griff. Weiter geht es in Richtung Norden.