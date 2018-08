Der Stadtflüsterer hat sich am alten Wasserwerk im Stahlwerk Becker umgesehen und erinnert an den langen Kampf für die Verlängerung der Regiobahn.

Willich/Tönisvorst. Der Willicher Bürgermeister Josef Heyes feiert in Kürze einen runden Geburtstag: Er wird 70 Jahre alt. Aus diesem Anlasse hat die WZ ihn in seinem Haus in Schiefbahn besucht – und dabei einige alte Fotos aus dem Zeitungsarchiv mitgebracht. Auf einem davon ist Heyes vor knapp 20 Jahren an der Endhaltestelle der Regiobahn am Kaarster See mit seinem damaligen Amtskollegen Franz-Josef Moormann zu sehen. „Wir wollten damals der Verlängerung der Regiobahn in Richtung Viersen mehr Schub geben“, erinnert sich Heyes. Bekanntlich ist daraus bis heute nichts geworden. „Unglaublich, dass man an einem solchen Projekt mehr als zwei Jahrzehnte arbeitet, ohne etwas erreichen zu können“, ärgert sich der Willicher Bürgermeister.

Im Kursbuch von 1965 taucht der Neersener Bahnhof noch auf

Apropos Regiobahn: Zu diesem Thema erreichte vor einigen Tagen ein Schreiben von H.J. Zimmermann die WZ-Redaktion. Beigefügt hatte er eine Kopie eines Kursbuches der Deutschen Bundesbahn aus dem Sommer 1965. Er schreibt dazu: „Seit Jahren ziehen sich zwischen dem Kreis Viersen und den Städten Viersen und Willich und der Regionalbahn die Verhandlungen über die Verlängerung der S 28 bis nach Viersen hin, blockiert durch die Stadt Mönchengladbach. Eigentlich geht es nur um die Wiederherstellung der Strecke von Kaarst über Schiefbahn und Neersen nach Viersen. Das alte Gleisbett müsste noch zur Verfügung stehen. Die Strecke führt nicht über Mönchengladbacher Stadtgebiet, allenfalls am Rande von Neuwerk. Ich habe noch ein DB-Kursbuch von 1965. Die Strecke gehörte zur Verbindung Düsseldorf-Neuss-Kaarst-Schiefbahn-Neersen-Viersen und wurde pro Richtung 4-mal täglich befahren. Offensichtlich ist es vielen gar nicht mehr bewusst, dass diese Eisenbahnnebenstrecke in der Autogläubigkeit der 1970-er Jahre zwischen Kaarst und Viersen überstürzt abgerissen worden ist. Oder wird das nur gern verschwiegen? Entwidmet ist die Strecke wohl aber nicht. Umso unverständlicher ist es, dass diese rund 16 Kilometer lange Strecke nicht zügig und ohne bürokratische Hürden reaktiviert werden können.“ Wie dem alten Kursbuch zu entnehmen ist, gab es damals noch Bahn-Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen. Womit man mal wieder sieht: Früher war alles besser.