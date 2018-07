Ein Rundgang durch Willich hat gezeigt, dass sich im Kaisersaal einiges tut. Während der Willicher Ratssitzung tat sich auf den Tablets der Stadtverordneten auch einiges. Keine ruhige Kugel schieben Kegler in Anrath.

Willich/Tönisvorst. Voran kommen offenbar die Bauarbeiten am Kaisersaal in Willich – zumindest soweit man das von außen erkennen kann. Auf zwei Ebenen werden in das denkmalgeschützte Gebäude sechs seniorengerechte Wohnungen eingebaut. Im März hatten die Arbeiten begonnen, derzeit herrscht rege Bautätigkeit. Gleichwohl denken viele Willicher immer noch ein bisschen traurig an die Zeiten zurück, als zum Beispiel Jochen Contzen und der Rest der Black Brothers dort ihre legendären Birthday-Konzerte abgehen ließen.

Schlagerparty mit Beachparty in der Event-Gaststätte Schiffer

Apropos Jochen Contzen. Dieser bereitet gerade seinen nächsten Auftritt als DJ Gaudio in der benachbarten Event-Gaststätte Schiffer vor. Am 11. August ab 20 Uhr bittet er dort zur Schlagerparty mit Beachparty – was auch immer das heißen soll. Und auch die Black Brothers sollen angeblich eine Rückkehr nach Willich planen. Als Location sei der Saal der Gaststätte Krücken im Gespräch, wollen gut informierte Kreise erfahren haben. Wir werden beobachten, ob das stimmt.

Wildkräuter-Zucht am Cray-Valley-Gelände?

Die Anwohner sind nicht gerade begeistert: Das ehemalige Cray-Valley-Gelände an der Mühlenstraße in St. Tönis entwickelt sich immer mehr zur Wildkräuter-Zucht. In früheren Jahren hätte man wohl noch von Unkraut gesprochen, das dort immer mehr in die Höhe sprießt. „Früher konnte man sich ja noch an Ordnungsamtsleiter Wolfgang Schouten wenden und dann wurde etwas dagegen unternommen. Aber seit der im Ruhestand ist, weiß man ja gar nicht mehr, an wen man sich noch wenden soll“, klagt ein Anwohner im Gespräch mit der WZ. Bis auf den Gehweg wucherten die Pflanzen schon.

Fußballübertragung zum Konzept des Rettungswesens im Kreis

Besonders gut informierte Kreise können berichten, dass es im Willicher Stadtrat einige eingefleischte Fußballfans gibt. Denn während in der vergangenen Woche die Ratsmitglieder in der Schiefbahner Kulturhalle stundenlang damit beschäftigt waren, das Gutachten zum Rettungswesen im Kreis Viersen zu zerpflücken, verfolgten einige Stadtverordnete auf ihren iPads das WM-Halbfinale zwischen England und Kroatien. Ob dies bei der Anschaffung der Tablet-Computer wohl so vorgesehen war?