Heute kommen wir im Geflüster viel rum: Mal schauen wir uns im Stahlwerk Becker um, mal reisen wir nach Dortmund oder Mailand.

Willich/Tönisvorst. Am alten Wasserturm im Stahlwerk Becker wird gearbeitet. Allerdings noch nicht an dem unter Denkmalschutz stehenden Wahrzeichen selbst, sondern in direkter Nachbarschaft. Dort entsteht derzeit eine Niederlassung der Baupart GmbH aus Bottrop, wie ein entsprechendes Schild ausweist. Gewerbliche Kunden aus Handwerk, Handel und Industrie werden in dem Fachgroßhandel in Zukunft Baubeschläge, Türen, Tore und Werkzeuge kaufen können. 700 Quadratmeter Lager sowie 300 Quadratmeter Büro- und Ausstellungsfläche entstehen. Wann genau Eröffnung ist, kann der Flüsterer noch nicht sagen.

Tonköpfe laden zum Adventskonzert ein

Gerade erst hat Andrea Kautny mit ihrem Chor „Frauenpower“ das große Konzert in der Jakob-Frantzen-Halle hinter sich, schon schaut die rührige Chorleiterin zum nächsten Auftritt: Das Konzert ihrer „Tonköpfe“ am 1. Advent ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Die Karten sind heiß begehrt und immer innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. In diesem Jahr wird der gemischte a-cappella-Chor erstmals zwei Konzerte geben, um möglichst allen Interessierten die Chance zu geben, eine Karte zu ergattern. Die Veranstaltungen sind am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr in der Aula des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums (Hausbroicher Str. 40). Der Chor wurde 2001 von Andrea Kautny gegründet. Inzwischen gibt es 35 Tonköpfe. Karten zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro) gibt es bei: Willicher Buchhandlung (Willich), Schreibwaren Roggen (Anrath), Leyendecker (Neersen), Vinothek Hesker (Schiefbahn). Karten können auch per E-Mail bestellt werden an:

konzertkarten@tonkoepfe.com

Parkplatz-Beschilderung ist völlig verblasst

Deutschland ist ein Land der Schilder und Markierungen. Meist sind sie gut lesbar. Allerdings trifft das nicht auf Markierungen auf dem Parkplatz an der Ecke Hubertusstraße/Hubertusplatz in Schiefbahn zu. Sie betreffen die Behindertenparkplätze. Die obligatorische Zeichnung in Form eines Menschen im Rollstuhl ist auf dem Pflaster kaum noch zu erkennen, da die Farbe völlig verblasst ist. Auch gibt es kein Schild, das unverkennbar auf die Parkflächen für Menschen mit Handicap hinweist. Dass es in der Stadt Willich auch anders geht, beweist unter anderem Neersen. Dort sind sowohl Hinweisschild sowie gut erkennbare Markierungen auf dem Bodenbelag vorhanden.