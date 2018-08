Künftig fließt der Verkehr aus Richtung Kreisverkehr in die Willicher Innenstadt.

Willich. Der von Experten erstellte Masterplan für Willich sieht vor, den Verkehr vom Kreisverkehr Bahnstraße/Korschenbroicher Straße über die Bahnstraße in die Ortsmitte einfahren zu lassen. Die Voraussetzungen dazu werden derzeit geschaffen. Es wird eine neue Kreisverkehrsausfahrt zur Bahnstraße angelegt und zusätzlich wird für den Verkehr von der Korschenbroicher Straße kommend ein „Bypass“ erstellt – das Rechtsabbiegen wird möglich, ohne vorher in den Kreisverkehr einfahren zu müssen. Aktuell liegt alles im Zeitplan, der Zieltermin Ende der Sommerferien kann voraussichtlich gehalten werden.

Die Radfahrer dürfen weiter auch ortsauswärts fahren

Auf die Verkehrsteilnehmer kommen Änderungen zu: Die Einbahnstraßenführung der Bahnstraße zwischen Burgstraße und Kreisverkehr wird „gedreht“, es kann dann nur noch ortseinwärts gefahren werden. Ausgenommen sind die Radfahrer: Für sie wurde jetzt ortsauswärts zum Kreisverkehrsplatz hin rechts neben der Fahrbahn ein Radfahrstreifen eingerichtet. Ortseinwärts fahren sie mit dem motorisierten Verkehr auf der Fahrbahn.

Ein „Verbot der Einfahrt“ gilt künftig von der Burg- und Mühlenstraße aus sowie aus dem verkehrsberuhigten Bereich Bahnstraße. An der Ausfahrt vom Schützenplatz muss demnächst rechts in Richtung Burgstraße gefahren werden (Schild „Einbahnstraße“). Auch von den Parkplätzen am ehemaligen Krankenhaus muss nach links zur Burgstraße eingebogen werden.

Zur Ordnung des ruhenden Verkehrs wurden die Parkplätze auf der Fahrbahn mit weißer Markierung eingerahmt und zusätzlich mit einem „P“ gekennzeichnet. Das Parken außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze ist wie bisher verboten. Montag bis Freitag darf mit Parkscheibe von 8 bis 18 Uhr zwei Stunden geparkt werden. Am Samstag gilt die Parkzeitbegrenzung und Parkscheibenpflicht von 8 bis 14 Uhr. „Anlieger sollen die Möglichkeit haben, abends und am Wochenende außerhalb der Zeiten ihr Fahrzeug ohne zeitliche Begrenzung abstellen zu können“, sagt Josef Schmidt vom Geschäftsbereich Landschaft und Straßen. Das Halten und Parken auf der Fahrbahn bleibt verboten.

Eine weitere Neuigkeit: An der Einmündung Burgstraße/Mühlenstraße/ Bahnstraße gilt nun „Rechts vor Links“. Dies wird entsprechend beschildert.

Für die Fahrgäste des Bürgerbusses ändert sich ebenfalls der Weg: Die Bahnstraße wird nicht mehr befahren, neue Haltestellen werden auf der Mühlenstraße und der Burgstraße (Höhe Gesundheitszentrum) eingerichtet.

Ansprechpartner in Sachen Verkehrsplanung ist Armin Printzen (Geschäftsbereich Stadtplanung, Tel. 02156/949 272), Fragen zur Beschilderung beantwortet Josef Schmidt, Tel. 02156/949 313). Red