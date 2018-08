Andrea Agnes Annette Moll hat „Hummelliebe“ geschrieben.

Neersen. Die Autorin Andrea Agnes Annette Moll kommt nach Neersen und liest aus ihrem Debütroman „Hummelliebe“. Für Freitag, 21. September, 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr), lädt das Team der KÖB Neersen zur vierten Septemberlesung in die Bücherei ein.

Andrea Agnes Annette Moll ist das Pseudonym der in Rommerskirchen lebenden Autorin Andrea Hausmann. Ihr Debütroman „Hummelliebe“ handelt von der alleinerziehenden Emma Wagner. Doch sie möchte nicht nur Mutter sein, sondern auch Frau und fragt sich: Wie soll sie einen Mann kennenlernen? Woher soll sie wissen, ob er Mr. Right ist? Indem sie ihren Kindern regelmäßig einen neuen Mann vorstellt? Oder indem sie ein geheimes Doppelleben führt?

Die Autorin ist Partnerin von „Deutschland summt!“, der Initiative Mensch und Umwelt. Einen Teil des Eintrittsgeldes spendet die KÖB an diese Initiative.

Karten zum Preis von sechs Euro gibt es im Vorverkauf während der Öffnungszeiten in der Bücherei (Tel. 02156/ 915 0580) sowie in der „Anrather Bücherecke“. Am Ende der Lesung besteht die Möglichkeit, Bücher der Autorin signieren zu lassen.

