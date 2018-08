Elita Grafke will aufklären, was zurückgelassene Ballons und Angelschnüre Tieren antun.

Neersen. „Bevor du bauen willst, muss die Finanzierung stehen“, sagt Elita Grafke. Die Aussage der Naturtrainerin des Naturschutzbundes (Nabu) Willich löst ein Lächeln bei der Verwaltungsspitze und Dirk Schumacher, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Willich, aus, die sich vor der Ausstellung „Wilder Müll, eine lebensbedrohliche Gefahr für Tiere“ in der Eva-Lorenz-Station eingefunden haben. Für einen Ausbau hat Gräfke 1500 Euro von der Sparkasse Krefeld erhalten – ein Baustein, für ein Projekt, das der Schiefbahnerin lange im Kopf herumgeht.

„Mit der Ausstellung rund um den wild entsorgten Müll und dessen Folgen für die Tierwelt erreichen wir schon viele Menschen. Ich möchte aber noch mehr Bürger für das Thema sensibilisieren und verdeutlichen, was es heißt, wenn ein Becher, eine Dose, ein Verschlussring oder eine Zigarettenkippe achtlos weggeworfen werden“, sagt Grafke. Sie plant eine Plakataktion unter dem Titel „Warst du das?“ und möchte einen Flyer entwickeln, der Anglern schon beim Ablegen der Prüfung an die Hand gegeben werden soll. Denn was Angelschnüre und -haken, die in der Natur zurückgelassen werden oder sich beim Auswerfen in Bäumen verheddern und in den Ästen hängend anrichten können, zeigt sie in der Ausstellung.

Tiere fressen die Luftballonreste und sterben qualvoll an den Folgen

Dazu kommt ein weiteres Thema, das die Schiefbahnerin in die Wilde-Müll-Ausstellung aufgenommen: Luftballons. Bei Hochzeiten und anderen Events ist es beliebt, sie in den Himmel steigen zu lassen. Ein schöner Anblick, der aber für Todesfälle in der Natur sorgt. Irgendwann kommen die Ballons wieder runter und stellen eine leere Latexhülle mit Band dar. Tiere verheddern sich, fressen die Ballonreste. Im Magen verstopft das Material diesen und führt zum Tod. Auch wenn Latex ein natürliches Material ist, wird es nicht schnell genug abgebaut. Es blockiert einen Tiermagen zu lange, und das Tier verhungert elendig. Auch Nutztiere wie Ziegen und Kühe fressen auf den Wiesen solche Reste und sterben daran. „Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, was sie anrichten, wenn sie aus Anlass eines freudigen Ereignisses gut gelaunt Ballons steigen lassen, Müll achtlos in der Natur wegwerfen oder Angelschnüre und Haken zurücklassen“, betont Grafke: „Ich glaube nicht, dass sie Tieren absichtlich schaden wollen. Ich möchte diese Problematik ins Bewusstsein bringen, zeigen, was passiert, und damit sensibilisieren.“