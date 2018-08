Der Heimatverein hält mit Exponaten und Fotos die Erinnerungen an alte Zeiten wach.

Vorst. Eine Schusterwerkstatt voller Holzfüße, ausgestattet mit einer Adler- und einer Singer-Nähmaschine aus dem vorigen Jahrhundert, einer Werkbank und etlichen Tuben, mit deren Inhalt wohl nur ein alter Schuster noch etwas anzufangen weiß. Haushaltsgegenstände, mit denen die Großmütter in den Wirtschaftswunderjahren hantiert haben. Vereinsfahnen, Pferdegeschirr, eine Pistole aus dem Ersten Weltkrieg, Bügeleisen, die aussehen, als seien sie mindestens ebenso alt. Und neuerdings Puppenstuben, die das Leben in den 50er- und 60er-Jahren in Miniaturformat abbilden. Im Heimathaus an der Kuhstraße 6 kann der Besucher jeden Montag von 15 bis 19 Uhr auf Zeitreise gehen.

Im September feiert der Heimatverein sein Jubiläum

Zwar ist das Haus nur 100 Quadratmeter groß, aber die wissen die Mitglieder des Heimatvereins Vorst gut zu nutzen. „Das Haus ist Museum, Archiv und Versammlungsstätte in einem“, bringt es Heinz-Josef Köhler, Vorsitzender des Heimatvereins, auf den Punkt.

„Wir haben außerdem 14 500 Fotos über das Vorster Leben der Vergangenheit archiviert“, sagt Schriftführer Wolfgang Arretz. Hinzu komme ein Zeitungsarchiv, in dem alle Texte, die seit 1982 über Vorst veröffentlicht wurden, aufbewahrt werden. Außerdem hat der Heimatverein 2500 Totenzettel gesammelt, die Aufschluss über Verwandtschafts- und Familienverhältnisse geben. „Früher hat man auf die Totenzettel noch viel mehr draufgeschrieben, sodass das aufschlussreiche Dokumente für die Ahnenforschung sind“, erklärt Arretz.

Vor 16 Jahren hat der Heimatverein, der 600 Mitglieder zählt, das Haus an der Kuhstraße von der Stadt gemietet. Seitdem hat die Vergangenheit Einzug gehalten. „Wir wollen Dinge in Erinnerung behalten, die verschwunden sind“, erklärt Köhler das Konzept. Dazu tragen auch die vielen Schwarz-Weiß-Aufnahmen bei, die thematisch geordnet in großen Rahmen an den Wänden hängen.

Eine Besonderheit im Heimathaus: Das Schaufenster an der Kuhstraße stellen die Mitglieder immer anderen Vereinen zur Verfügung, die sich dort zum Jubiläum präsentieren können. Zurzeit zeigt der TV Vorst Einblicke in seine 140-jährige Geschichte.

Ein Jubiläum feiert in diesem Jahr auch der Heimatverein: sein 40-jähriges Bestehen. Am 16. September gibt es um 14 Uhr eine Mundart-Andacht in der Kirche, um 14.30 Uhr beginnt ein Mundart-Nachmittag im Haus Vorst, Kuhstraße 4. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Heimathaus (montags 15 bis 19 Uhr) und bei Fliegen, Markt 4. wic