Der Weg ist in einem schlechten Zustand. Besserung ist aber in Sicht.

Willich. „Ich hatte bei einer Radtour Erdbeeren eingekauft und in meinen Fahrradkorb gestellt. Als ich mit dem Rad daheim ankam, waren sie für einen Kuchen nicht mehr verwendbar. Sie waren nämlich Matsche. Die Erdbeeren und ich sind ordentlich durchgeschüttelt worden“, berichtet Gertrud Wasseige und blickt auf den Verursacher zu ihren Füßen: Es handelt sich um den Radweg an der Düsseldorfer Straße, der von Willich nach Osterath führt. Statt einer glatten Asphaltdecke erwartet dort Radler eine Fläche, die immer wieder mit Hubbeln, die sich quer über den ganzen Radweg ziehen, aufwartet. Dann wieder sind streckenweise Schlaglöcher, abgesenkte Partien und herausgebrochene Randstücke zu sehen. Wer dort mit seinem Rad fährt, wird kräftig durchgerüttelt.

Sanierungsarbeiten sind für den Herbst oder das Frühjahr geplant

„Es ist wirklich extrem“, schließt sich Renate Garrandt der Meinung Wasseiges an. Der schlechte Zustand des Radwegs ist bekannt, und dementsprechend zieren Warnschilder mit dem Hinweis „Radwegschäden“ die Strecke. „Ich habe bei der Stadt Willich angerufen und mich beschwert, weil an dem Radweg nichts passiert. Ich fahre dort seit Jahren, und es tut sich nichts“, sagt Wasseige.

Bei der Stadt erhielt die Willicherin die Auskunft, dass man nicht zuständig sei, sondern verwies die Seniorin weiter. Letztendlich erhielt sie eine Telefonnummer, wobei der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung ihr mitgeteilt haben soll, dass an dem Radweg nichts gemacht werden könne, weil es an Personal mangle.

Doch das stimmt nicht. Der Landesbetrieb Straßen NRW, der für die L 26 sowie den dazugehörigen Radweg zuständig ist, hat den Weg nämlich bereits im Visier. „Derzeit wird das Sanierungskonzept für den Radweg entlang der L 26 erstellt. Entweder geht es noch im Herbst dieses Jahres los oder im Frühjahr 2019“, teilt ein Sprecher mit.

Wann mit der Sanierung gestartet werden kann, hängt vom Umfang der Maßnahme ab. Wenn nur die oberste Schicht Asphalt abgeschält werden muss, geht es schneller, und entsprechend erfolgt der Start noch in diesem Jahr. Muss der Unterbau ebenfalls entfernt werden, wird die Aktion umfangreicher, und dann würde die Maßnahme erst im Frühjahr anlaufen.