90 Gäste nahmen an der Wassergymnastik in „De Bütt“ teil.

Willich. „Es ist egal, wenn Sie ins Wasser fallen. Das trainiert auch. Sie müssen strampeln und wieder auf das Board klettern. Das ist Training pur“, sagt Nadine Hanenberg. Eine Ansage, die ein lautes Lachen bei den zwölf Frauen unterschiedlichen Alters auslöst, die allesamt gemütlich auf einem der BeBoards im Sportbecken sitzen. Doch mit der Gemütlichkeit ist es wenige Sekunden später vorbei. Laute Musik schallt durch die Schwimmhalle – das Startzeichen für den Beginn der ersten „Aqua Fitness Nacht“ im Willicher Schwimmbad „De Bütt“.

Hanenberg klatscht in die Hände. „Es geht los“, ruft sie ihren Teilnehmerinnen zu. Wobei die Fachkraft für Bäderbetriebe die sportlichen Übungen im Trockenen vorführt. Auf dem gelben dicken Styroporbrett am Beckenrand wirkt es ganz einfach, sich auf Knie und Hände zu stützen und abwechselnd seitenverkehrt Arme und Beine zu strecken. Doch auf den BeBoards im Wasser sieht das anders aus.

Die an den Wellenbrechern vorn und hinten mit Seilen befestigten Boards beginnen, kräftig im Wasser zu schaukeln, sobald Bewegung auf der Matte einsetzt. Um die Eigenbewegungen des Boards auszugleichen, ist neben den eigentlichen Übungen konzentriertes Arbeiten des gesamten Körpers gefragt. „Das Ausbalancieren trainiert uns zusätzlich“, sagt Hanenberg. Es dauert nicht lange, da rutscht die erste Teilnehmerin mit einem Lachen vom Board. „Es macht riesig Spaß, und das Angebot heute Abend ist einfach klasse“, lobt Angelika, während sie einen kurzen Stopp am Wellenbrecher macht, bevor es wieder aufs Board geht.

Die Veranstaltung soll fest in das Badprogramm integriert werden

Aber nicht nur hier ist das Wasser im Sportbecken kräftig in Bewegung. Im hinteren Bereich ist Aqua Jogging Power mit Disk angesagt. Die Teilnehmerinnen sind allesamt mit einer bunten Disk ausgerüstet, die den Wasserwiderstand bei den verschiedenen Übungen deutlich erhöht, was für ein verstärktes Training sorgt. An Land die Disk von sich schieben, wie es Trainerin Astrid am Beckenrand gut sichtbar vormacht, ist deutlich weniger kraftaufwendig als die gleiche Übung im Wasser.

Mini-Poolnudeln sind hingegen im Variobad im Einsatz. Im Lehrschwimmbecken wird Fahrrad gefahren. Jedes der zehn Räder ist im Einsatz. Auch Trainer Dirk Schröder strampelt mit.

Zu den weiteren Angeboten gehören Aqua Zumba, Aqua Fit und Aqua Boxing. Doch egal, wofür sich die 90 Besucher entscheiden: Der Spaß ist allen anzusehen. Fest steht schon jetzt, dass diese sportliche Nacht fest ins Badprogramm aufgenommen werden soll.