Innungsobermeister Richard Tendyck sprach die neuen Gesellen in Anrath los.

Anrath. Zur Feier des Tages hatten sich 37 junge Menschen, 33 Männer und vier Frauen, die erste Garnitur ihrer Freizeitkleidung übergezogen. Sie erhoben sich im Saal der Anrather Brauerei Schmitz-Mönk von den Plätzen und bekamen es endlich vom Innungsobermeister Richard Tendyck bestätigt: „Ich spreche Sie hiermit von Ihren Pflichten als Auszubildende frei und erhebe Sie ab sofort in den Gesellenstand.“

Die Festrede hielt Marcus Optendrenk

Applaus gab es aber nicht nur für die 37 neuen Kfz-Mechatroniker. Engelbert Hillen, Abteilungsleiter Technik des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen, brachte mit Tomas, Dominykas, Rytis, Andrums, Mykolas und Arnas sechs junge Auszubildende aus Litauen mit. Die sechs Lehrlinge aus einer großen Berufsschule in Vilnius sind zwei Wochen im Kreis Viersen zu Gast, machen ein Praktikum und ihren Abschluss als Mechatroniker wahrscheinlich im Juni diesen Jahres. Sie werden derzeit in einigen Fachbetrieben geschult, so im Autohaus Bürger in Kempen oder bei der Firma Bist in Grefrath. Seit 2009 gibt es Kontakte zwischen dem Berufskolleg des Kreises Viersen und der litauischen Berufsschule. Die Festrede hielt der Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk (CDU). „Sie bekommen es heute schwarz auf weiß und verbrieft, dass Sie alles richtig gemacht haben“, sagte Optendrenk. Die Gesellen hätten aufgrund des Fachkräftemangels eine sehr gute Entscheidung getroffen. „Engagieren Sie sich weiter und haben Sie den Mut, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen“, so Optendrenk.

Sie haben es geschafft: Willich: Pascal Blöhe, Kevin Neumann, Maurice Schipanski; Tönisvorst: Joshua Kevin Brodowsky, Noah Hasenecker; Kempen: Kevin Strasek, Jannik Strombach, René Twardawski, Robin Link, Manuela Wagner; Nettetal: Oliver Dülpers, Christian Heimers, Johannes Landkammer, Axel Riedling, Bernd Verhufen, Alex Awramenko. Grefrath: Dominik Müller, Marvin Bastians; Viersen: Alexander Heiting, Lennart Lenz, Julian Scharkowski, Dustin Tempel, Betty Friedrich; Schwalmtal: Philipp Sarras, André Wulkau; Wachtendonk: Denis Erkens, Tobias Freigang; Niederkrüchten: Liam Reitzug; Brüggen: Maurice Jepp, Meerbusch: Andreas Neunzig, Mönchengladbach: Mario Matteo Kempkes, Marla Kristin.