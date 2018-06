Zur Begründung heißt es von der SPD: Eine solche Verbindung bringe erhebliche Veränderungen der Verkehre in Wekeln mit sich. Außerdem sei der Bau dieser Varianten finanziell nicht tragbar. Die Untersuchung habe zudem ergeben, dass den Wirtschaftsweg „Am Klapptor“ derzeit täglich etwa 1000 Fahrzeuge nutzen. Dieser sei jedoch vom Ausbau her nicht für eine solche Belastung ausgelegt.

Los gingen die Vorberatungen schon gestern Abend, als die Politik mit Anwohnern aus dem Bereich Kückesweg, Klein Kempen und Am Klapptor vor Ort Verkehrsprobleme diskutierte. Hintergrund: Zwei Bürgerinitiativen fordern in einem gemeinsamen Antrag die Schließung des Kreisels Wekeln/Klein Kempen für die motorisierte Durchfahrt. Außerdem lehnen sie den Bau einer Verkehrsanbindung zwischen Niederheide und Wekeln/Stahlwerk Becker ab. Eine Investition von 3,4 Millionen Euro für einen Ausbau der Straße von Wekeln nach Niederheide wäre „eine unsinnige Verschwendung von Steuergeldern“. Ergänzt wird der Bürgerantrag durch eine Unterschriftenliste mit 287 Unterschriften von Anwohnern der betroffenen und der angrenzenden Straßen.

Willich. Gut, dass die Mitglieder des Planungsausschusses ihre Sitzungsunterlagen nicht mehr auf Papier, sondern auf digitalem Weg ausgehändigt bekommen. Denn für die Sitzung am 26. Juni hätten sie verdammt viel zu schleppen. 688 Seiten stark ist die Vorlage für den öffentlichen Teil – und darin finden sich einige Themen, die schon in der Vergangenheit für viel Diskussionsstoff gesorgt haben.

Welche Themen stehen noch auf der Tagesordnung des Ausschusses? Unter anderem das Bauvorhaben Villa Langels in Alt-Willich. Seit Anfang des Jahres war darüber nicht mehr diskutiert worden. Hintergrund: Der bisherige Bauträger hat das gesamte Objekt an eine andere Firma verkauft, die das Vorhaben weiterführen will. Aus Gründen der Rechtssicherheit und aufgrund einzelner Planungsänderungen soll nun ein neues B-Plan-Verfahren eingeleitet werden. „Die geplanten Bauhöhen werden in der Höhe angepasst, was auf die Wünsche der Anwohner eingeht“, berichtet Pakusch. Nach wie vor wünsche man sich eine Sanierung der Villa.

Um Wohnungsbau geht es schließlich auch beim Bebauungsplan „Am Bruch“ in Neersen. Auch hier soll den vorgebrachten Anregungen der Bürger Rechnung getragen werden: Demnach wird eine neue Bauvariante vorgeschlagen, die ein „gesundes Mischungsverhältnis von Einzel- und Doppelhäusern sowie Mehrgeschosswohnungsbau“ vorsieht. Ein geplantes Mehrfamilienhaus im südlichen Bereich wird flächenmäßig kleiner dimensioniert.

Der „Masterplan Wohnen“ der Stadt Willich sieht in solchen Neubaugebieten eigentlich 30 Prozent Geschosswohnungsbau vor. „Das ist in zentralen Lagen sinnvoll, aber nicht Am Bruch“, meint Pakusch.

» Der Planungsausschuss tagt am Dienstag, 26. Juni, ab 18 Uhr im Technischen Rathaus.