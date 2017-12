SPD und Grüne befassen sich mit dem Haushalt 2018.

Willich. In der letzten Ratssitzung des Jahres befassen sich die Willicher Politiker mit dem Haushalt für 2018. Die SPD-Fraktion hat einige Anträge dazu gestellt. So wünscht sie rund 30 000 Euro für den Ausbau des Stadtarchivs, um die im Kreisarchiv befindlichen Archivalien von vor 1970 übernehmen zu können. Zudem soll ein Zuschuss von 2500 Euro für die Bildungskooperation zwischen dem St.- Bernhard-Gymnasium, den Heimat- und Geschichtsfreunden und dem Stadtarchiv eingestellt werden.

Des Weiteren setzt sich die SPD für die Einrichtung eines Bürgerbusses für Schiefbahn ein. Auch im Bereich der internationalen Beziehungen sollen wieder Finanzmittel eingestellt werden: Im April wird der Vertrag mit der lettischen Partnerstadt Smiltene unterschrieben und im Herbst 2018 werden erstmals Schüler aus Marugame zum Austausch nach Willich kommen. Da im Frühjahr 2018 in Alt-Willich die Lion-Straße eingeweiht wird und zu diesem Termin lebende Nachfahren der jüdischen Familie Lion eingeladen werden, benötigt man auch hierfür Gelder in Höhe von 5000 Euro, so die SPD.

Auch die Grünen haben einige Anträge eingebracht. Die Fraktion unterstützt ebenfalls einen Bürgerbus für Schiefbahn, will aber, dass bei Neuinvestitionen oder Ersatzbeschaffungen ausschließlich elektrobetriebene Fahrzeuge gekauft werden. Die Grünen sprechen sich zudem dafür aus, dass die Ladeinfrastruktur für E-Autos gefördert wird.

Auch gegen das Insektensterben soll die Stadt etwas unternehmen, darunter insektenfreundliche Bepflanzung und das Aufstellen von „Insektenhotels“. Zudem wünschen sich die Grünen bei Straßenbau- und Kanalarbeiten, die mehr als 100 000 Euro kosten, mehr Informationen über Nutzungsdauer, Abschreibungssumme, Baujahr und Ähnliches. Das soll die Transparenz erhöhen und so die Akzeptanz bei den Bürgern fördern.

Die Haushaltsanträge werden in der Ratssitzung am Dienstag, 18 Uhr, im Schloss Neersen beraten. Red