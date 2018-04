Werke des gebürtigen Kölners Toni Clasen sind ab 6. Mai an der Jakob-Krebs-Straße zu sehen.

Anrath. Die Galerie ART JK 34 zeigt Bilder von Toni Clasen. Der in Köln geborene, autodidaktische Künstler lebt und arbeitet „zwischen den Welten“, nämlich seinem Wohnort Hürth und dem Atelier in Hille. Er pendelt also zwischen Rheinland und Ostwestfalen.

Anfang der 1980er Jahre begann er mit der künstlerischen Tätigkeit, verschrieb sich dem Wahrnehmen und Leben der eigenen sinnlichen Erkenntnis der Kunst und deren Philosophie. „Richtung Horizont kommt man immer wieder bei sich an“, sagt Clasen.

Seit 2013 beschäftigen sich seine auf Leinwand gemalten Ölbilder immer wieder mit dem Thema „Horizonte“. Hierbei findet der Betrachter Motive aus Land und Meer sowie Natur- und Menschenwerk. Toni Clasen zeigt anhand der Paalhoofd (niederländisch für Wellenbrecher), wie diese durch ihre vertikale Aufstellung die Sicht auf das Horizontale des Meeres unterbrechen. Dies wird sowohl in gegenständlicher Form gezeigt, als auch im weiteren Verlauf bis hin zur abstrakten Darstellung.

Erst seit 2016 findet man die Werke des Künstlers in Galerien. Er freut sich darauf, einem größeren Kreis seine Bilder zeigen zu können.

Galerist Klaus-Peter Schlebusch lädt zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 6. Mai, 11 bis 18 Uhr, an die Jakob-Krebs-Straße 34 ein. Die Ausstellung kann bis 27. Mai besucht werden. Infos unter:

www.Galerie-JK34.de Red