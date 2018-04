Anrath. Es gibt eine neue Ausgabe von „Streetball at Midnight in Anrath“ – und wer dabei sein möchte, sollte sich bald anmelden: Am Freitag, 27. April, wird die Nacht wieder unterm Korb zum Tag gemacht. Los geht es ab 22 Uhr in der Sporthalle an der Fadheider Straße in Anrath, Ende ist selten vor 4 Uhr morgens.

Mitmachen ist kostenlos, Anzahl der Teams ist begrenzt

Organisiert wird das seit Jahren erfolgreiche Turnier wieder von Streetworkerin Marion Tank, Simone Benen-Heyer vom Jugendzentrum Titanic und Sigi Widecki vom Café Rampenlicht.

Streetball ist Basketball pur. Gespielt wird drei gegen drei auf einen Korb. Diese Version des Basketball stammt aus den Hinterhöfen von New York und Chicago, und auch spätere NBA-Stars wie Michael „Air“ Jordan haben ihre Karriere auf der Straße begonnen. Streetball ist dabei mehr als Sport: ein Lebensgefühl mit entsprechender Kleidung und Musik. Übergroße T-Shirts und Hosen, dazu Rapmusik, Jugendliche unterschiedlicher Nation und Hautfarbe – so ist das auch in Anrath seit Jahren.

Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren. Zuschauen können alle, die es schaffen, eine ganze Nacht wach zu bleiben und die Mannschaften anzufeuern. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Mannschaften allerdings begrenzt. Anmelden kann man sich bei Marion Tank, Tel. 0172/2611081, im Jugendzentrum Titanic, Tel. 02156/2030, ab 16 Uhr, oder im Café Rampenlicht, Tel. 02156/109 041, ab 17 Uhr.