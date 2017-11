Gymnasien und Gesamtschulen laden Viertklässler und ihre Eltern zu Tagen der offenen Tür.

Willich. Im August 2018 werden alle Kinder, die zurzeit die vierte Klasse der Grundschule besuchen, an eine weiterführende Schule wechseln. Darum müssen die Kinder im Februar 2018 an einer weiterführenden Schule angemeldet werden. Die Termine im Überblick:

Robert-Schuman-Europaschule (Gesamtschule, Kantstraße 2-6, Tel. 0 21 54 / 92 58 100, www.rse-willich.de), Tag der offenen Tür: 2. Dezember, 10 bis 14 Uhr; Infoabend: 18. Januar, 19.30 Uhr. Anmeldetermine sind am Sa, 17. Februar, 9 bis 12 Uhr für die Grundschule Wekeln, Vinhovenschule und berufstätige Eltern aller Stadtteile, die die anderen Termine nicht wahrnehmen können. Am Mo, 19. Februar, 14.30 bis 18 Uhr für die Schüler der Kolpingschule und Schule Willicher Heide. Am Di 20. Februar, 14.30 bis 18 Uhr werden Kinder der Schule Im Mühlenfeld, der Albert-Schweitzer-Schule, der Gottfried-Kricker-Schule, der Hubertusschule und der Astrid-Lindgren-Schule erwartet.

Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (Klosterweg 40, Tel. 02154 / 954 254 0, www.da-vinci-gesamtschule.de). Tag der offenen Tür ist am 16. Dezember, 10 bis 14 Uhr, der Infoabend am 27. November, um 19 Uhr. Die Anmeldetermine sind am Sa, 17. Februar, 9 bis 12 Uhr für Grundschule Wekeln, Vinhovenschule und berufstätige Eltern aller Stadtteile, die die anderen Termine nicht wahrnehmen können. Am Montag, 19. Februar, 14.30 bis 18 Uhr kommen die Viertklässler der Kolpingschule und der Schule Willicher Heide, am Di, 20. Februar, 14.30 bis 18 Uhr die der Schule Im Mühlenfeld, der Albert-Schweitzer-Schule, Gottfried-Kricker-Schule, Hubertusschule und Astrid-Lindgren-Schule.

Sollten Eltern den Anmeldetag ihrer Grundschule nicht wahrnehmen können, wird die Anmeldung an einem der anderen Tage entgegengenommen.

Lise-Meitner-Gymnasium (Hausbroicher Straße 40, Tel. 0 21 56 / 480 490, www.lmg-anrath.de). Schnuppertag ist am 25. November ab 8.45 Uhr. Anmeldung über Sekretariat erforderlich. Der Infoabend ist am 11. Januar, 19.30 Uhr. Anmeldetermine sind: Sa, 17. Februar, 9 bis 13.30 Uhr, Mo, 19. Februar, 9 bis 13.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, am Di, 20. Februar, 9 bis 13.30 Uhr und am Mi, 21. Februar, 9 bis 13.30 Uhr.

Das St. Bernhard Gymnasium Schiefbahn, (Tel. 02154/95770 www.st-bernhard-gymnasium.de) in privater Trägerschaft der Malteser Werke wird das Anmeldeverfahren unabhängig vom Zeitplan städtischer Schulen durchführen. Tag der offenen Tür: 9. Dezember, 9 bis 13 Uhr. Anmeldetermine: Mi, 13. Dezember, 15.30 bis 18 Uhr, Do, 11. Januar, 15.30 bis 18 Uhr, Fr, 19. Januar, 15 bis 18 Uhr, Sa, 20. Januar, 10 bis 13 Uhr.