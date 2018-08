Vor drei Jahren verlor Susanne Kiesewetter ihren Job. Mit einer Ausbildung beim BZ Bildungszentrum machte sie einen Neuanfang.

Tönisvorst. Vor drei Jahren beendete die zu dieser Zeit 52-jährige Kaldenkirchenerin Susanne Kiesewetter am BZ Bildungszentrum in Tönisvorst ihre Ausbildung zum „EU-Kraftfahrer Personenverkehr“. Man könnte auch „Busfahrerin“ sagen. Heute fährt sie „ihren“ Bus bei der KVS in Schwalmtal und sagt strahlend: „Ich bin happy!“

Doch der Reihe nach. Nach dem Verlust eines langjährigen Jobs in den Niederlanden sah Susanne Kiesewetter sich im Herbst 2014 in der Situation, sich mit Anfang 50 eine neue Arbeit suchen zu müssen. Bei einem Besuch einer Weiterbildungsmesse im Krefelder Seidenweberhaus fand sie am Stand des BZ Bildungszentrums genau das richtige: eine Ausbildung zur Busfahrerin.

Ihr Vermittler bei der Arbeitsagentur war begeistert und sagte sofort die entsprechende Förderung zu. Und der Vertriebsleiter des BZ Bildungszentrums, Bernd Rütten, meinte: „Wer diese Ausbildung durchläuft, hat mit Sicherheit einen Job.“ Er sollte Recht behalten.

Seit Jahren ist bekannt, dass die Logistikbranche Probleme bekommt, noch qualifizierte Fahrer für Lkw und Busse zu bekommen. Getan hat sich merkwürdig wenig. Arbeitgeber, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, rollen Fahrern mit Führerschein Klasse D längst den roten Teppich aus, und auch die Weiterbildungsbetriebe selber legen spezielle Programme auf. Das gilt für Männer, aber erst recht für weibliche Kandidaten. So setzt man beim BZ Bildungszentrum jetzt auf „Girl Power“ – ein Rundum-Perfekt-Paket samt Hilfe beim „Beamtendeutsch“, sprich Förderung durch die Arbeitsagentur, wurde speziell für Frauen entwickelt, die hier eine neue berufliche Zukunft entdecken können.

Susanne Kiesewetter musste nicht lange suchen: Zum Ende ihrer Ausbildung bewarb sie sich gezielt beim Kraftverkehr Schwalmtal – und wurde sofort genommen. Der KVS hat seinen Betriebshof im Industriegebiet „Auf dem Mutzer“ in Waldniel und fährt unter anderem im Auftrag der Stadtwerke Krefeld (SWK). Hier ist sie eine von sechs Frauen bei über 100 Fahrern, und sie ist, wie gesagt, happy: „Ich gehe gerne zur Arbeit.“ Und ohne groß zu zögern fügt sie noch hinzu: „Ich hätte das viel eher machen müssen!“

