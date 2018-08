Bürgermeister Thomas Goßen und Bernd Pastors vom Hilfswerk action medeor testen Strecke durch die Apfelplantagen.

Tönisvorst. Alles bereit für den Kreis-Lauf: Mitarbeiter der Kreissportbund-Geschäftsstelle haben die Fünf-Kilometer-Runde jetzt vorab getestet. „Alles super! Es kann losgehen. Einer tollen Veranstaltung steht nichts im Wege“, sagt KSB-Mitarberin Britta Rohr. Mit dabei waren Tönisvorsts Bürgermeister Thomas Goßen und Geschäftsführer Bernd Pastors von der action medeor. Durch Baumreihen und vorbei an Maisfeldern führt die Strecke des Kreis-Laufs in diesem Jahr über die Strecke des Apfelblütenlaufs. Start ist ab der Geschäftsstelle von action medeor an der St. Töniser Straße 21 in Vorst.

„Es ist eine abwechslungsreiche Runde. Es macht Spaß, sich in dieser tollen Atmosphäre zu bewegen“, sagt Angelika Feller, Vorsitzende des KSB Viersen. Der KSB organisiert die 12. Auflage des Kreis-Laufs unter Schirmherrschaft von Landrat Andreas Coenen am Sonntag, 9. September, ab 10 Uhr.

Auch der Landrat wird die Laufschuhe schnüren

Genau wie Goßen wird auch Landrat Coenen beim Kreis-Lauf die Schuhe schnüren. „Mir ist wichtig, dass der Lauf alle anspricht. Hier fühlen sich geübte Läufer genauso wohl wie Einsteiger“, sagt der Schirmherr. „Mitmachen kann jeder: Ungeübte, Nichtläufer, Walker oder Wanderer. Hier steht ganz klar der Spaß im Vordergrund“, ergänzt Bürgermeister Thomas Goßen.

Im Mittelpunkt stehen nicht Zeiten und Platzierungen, sondern der Gesundheitsaspekt: Gestartet wird in mehreren Laufgruppen – von 5.30 Minuten bis 7 Minuten pro Kilometer. Außerdem gibt es eine Gruppe für Walker- und Nordic-Walker. Die Starter können entscheiden, ob sie fünf oder zehn Kilometer zurücklegen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Start-und-Zielbereich bei medeor bietet die Krankenkasse AOK Körperfettmessung und Infos zur gesunden Ernährung an. Die Markt-Apotheke berät zu Gesundheitsfragen rund ums Thema Sport und zu biomedizinischer Nahrungsergänzung. Das Medikamentenhilfswerk ist nicht nur Gastgeber, sondern bietet rund um den Kreis-Lauf auch Führungen durch das Lager an. Zudem nehmen alle Teilnehmer an der Verlosung des KSB teil.

Weitere Informationen zum Kreis-Lauf gibt es beim Kreissportbund Viersen unter ksb@kreis-viersen.de oder telefonisch unter 02162/ 39-1731. Red