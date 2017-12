Gerd Zander sitzt am Steuer, Feuerwehrchef Rolf Peschken hat auf der Sitzbank hinter uns Platz genommen. Beide sind heute die Türöffner der WZ. Einmal im Stand, ohne Schlüssel im Schloss, am Steuer dieses beeindruckenden und unersetzlichen Fahrzeugs des Löschzugs St. Tönis zu sitzen – nicht nur diesem Wunsch kommen beide nach.

St. Tönis . 290 PS ziehen an. In 13 Sekunden von Null auf 60. Der rote Rüstwagen ist Kraft und Wucht, Ausstattung und Technik für 448 000 Euro. Seit 2016 hat er im Gerätehaus an der Mühlenstraße in St. Tönis seinen festen Platz. Jetzt fährt er quasi im Ruhemodus über den Ostring Richtung Vorst. Kein Einsatz treibt uns an. Trotzdem geht mein Puls schneller.

„Für unsere Fahrer sind das absolute Stress-Situationen“, sagt Rolf Peschken. Selbst erfahrene Kameraden müssten auf neu angeschafften Fahrzeugen mindestens fünf Pflichtstunden absolvieren, ehe diese Wagen in die Einsätze gehen.

Wo sind Baustellen, wo hohe, wo niedrige Hausnummern?

Der Maschinist muss sich im Notfall voll auf den Verkehr konzentrieren. Die Einsatzadresse muss er im Kopf haben, falls die Digitalanzeige einmal ausfällt. Wo sind Baustellen, wie sehen die Straßen aus, wo sind die hohen, wo die niedrigen Hausnummern?

Wir biegen in die Düsseldorfer Straße Richtung Anrath, dann aber bei der ersten Möglichkeit auch gleich wieder links in die Viersener Straße ein. Zwei Spaziergänger mit Hund passieren wir noch ohne Alarm, dann wird für einige Sekunden die Fahrt zu einem fiktiven Unglücksort simuliert, die Situation, in der jede Sekunde, die man früher am Einsatzort ist, lebensrettend sein kann.

Pressluft-Fanfare und Bull-Horn: Die Geräusche räumen die Straße

Die Pressluft-Fanfare, allgemein als Martinshorn, das Tatütata der Feuerwehr, bekannt, fährt mir in den Magen, erfüllt die Fahrerkabine und lässt von jetzt auf gleich mein Herz schneller schlagen. Die Ernsthaftigkeit des Einsatzes wird mit allen Sinnen greifbar, die Konzentration auf das, was in realen Situationen anstehen könnte, wird gnadenlos eingefordert.

Das Bull-Horn, das Zander immer zusätzlich einschaltet, wenn Autofahrer im Erstfall nicht schnell genug reagieren, weil sie vielleicht zu laut Musik hören, legt sich drei, vier Mal dröhnend über die ohnehin schon beeindruckende DauerAlarm-Schleife. „Das sind immer Gänsehaut-Momente“, ruft Peschken von hinteren Sitz nach vorne.

Ich empfinde Stress, während Maschinist Zander hochkonzentriert den 290 PS-starken Untersatz weiter über die Viersener Straße fährt.

Kurz darauf schaltet er die Fanfare ab und reiht sich am Ring wieder in den ruhig dahinfließenden Verkehr ein. Nur mein Puls ist noch stummer, aber pochender Zeuge, wie viel mehr Wucht, Technik und Tempo im Ernstfall in diesem VIE TV 218 steckt.