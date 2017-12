SPD und Grüne gegen Votum des Planungsausschusses.

Vorst. Schon jetzt ist das Kurven durch Kuh-, Clevenstraße und Co. auf der Suche nach einem Parkplatz fürs Auto oft ein Ärgernis. Vor allem, wenn Veranstaltungen und Termine viele Menschen gleichzeitig in den Ort ziehen, ins Haus Vorst, in die Pfarrkirche St. Godehard oder ins Kulturcafé Papperlapapp.

Die Stellplatzdiskussion im Vorster Innenstadtbereich ist ein Dauerthema – nicht nur für Vorster, auch für die Politiker der Stadt, die sich in der Zielführung aber nicht einig sind.

Und es wird weiterer Parkraum benötigt. Kirchengemeinde und Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft planen an der Kuhstraße vor dem Pfarrhaus ein dreigeschossiges Haus zu bauen. CDU, UWT und FDP stimmten dafür, dass es dort je einen Stellplatz pro Wohneinheit geben soll.

Zu wenig nach Meinung von SPD und Grünen. Sie sind für 1,5 Parkplätze. Der Vorster Jürgen Cox, Fraktionsvorsitzender der Grünen, kritisiert: „Im Innerkern vom St. Tönis wird der Verkehr beruhigt. Und den Vorstern mutet man im Innenkern ein Parkplatzchaos zu.“ Bereits jetzt seien Raedt- und Kuhstraße frühmorgens und abends „zugeparkt“. Noch schlimmer sei die Situation an Tagen, an denen Hochzeiten, Beerdigungen oder Messen gehalten werden.

Auch SPD-Vorsitzender Helge Schwarz hatte in der Sitzung des Planungsausschusses gesagt: „Wir können doch nicht einfach so tun, als gäbe es die Fahrzeuge nicht.“

Mit Unverständnis haben die Grünen darauf reagiert, dass, so Cox, der Kirchenvorstandsvorsitzende das Gespräch mit Politikern der CDU und UWT gesucht hat – nicht aber mit Anwohnern. Cox: „Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht vor die Interessen und Sorgen der Vorster Anwohner gesetzt werden.“

SPD und Grüne tragen die Bedenken der Anwohner mit. Sie sehen auch Gefahren für Schulkinder, Radfahrer und Fußgänger.

In Vorst sollen ab nächster Woche Unterschriften gegen die Entscheidung „ein Stellplatz pro Wohneinheit“ gesammelt werden. Nähere Informationen gibt Iris Hansen, Kuhstraße 20, per E-Mail:

