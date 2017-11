Jürgen Cox von den Grünen in Tönisvorst hat sich anlässlich der Weltklimakonferenz Gedanken zum Umweltschutz gemacht.

Vorst. Bonn geht uns in diesen Tagen alle an. Genauer gesagt, das, was von dort von der Weltklimakonferenz zu hören – oder nicht zu hören – ist. Wie denkt einer, der den Umweltschutz vor Ort in Tönisvorst mit politischer Arbeit und persönlichem Engagement verknüpft, darüber? Ein Interview mit Jürgen Cox, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Welche Erwartungen haben Sie an die Weltklimakonferenz in Bonn? Sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch gestimmt?

Jürgen Cox: Leider bin ich eher pessimistisch gestimmt. Es passiert viel zu wenig. Vor allem nicht schnell genug. Es werden immer noch wirtschaftliche und persönliche Interessen voran gestellt. Solange es noch Menschen wie Trump gibt, die den Klimawandel leugnen, fällt es mir schwer, optimistisch zu sein.

Welche Themen liegen Ihnen persönlich am Herzen?

Cox: Insektenschutz, der CO2-Ausstoß und die Massentierhaltung.

Wie informieren Sie sich über Konferenzen und Vorhaben, die in Bonn laufen und angestoßen werden?

Cox: Ich informiere mich über die Medien und das Internet. Zudem natürlich über das, was meine Partei auf Bundes und Landesebene an Informationen dazu veröffentlicht. Auch Greenpeace versorgt mich mit Infos. Letztendlich lese ich aber auch Stellungnahmen anderer politischer Parteien, damit ich sehe, wie deren Position ist, wie und bei wem noch Überzeugungsarbeit nötig ist.

Bonn ist von Vorst aus in einer guten Stunde aus zu erreichen. Fahren Sie dorthin, um sich vor Ort ein Bild zu machen? Nehmen Sie an offenen Veranstaltungen teil?

Cox: Leider habe ich diesmal keine Gelegenheit, dort teilzunehmen. Dies hat im Moment mit beruflichen und gesundheitlichen Dingen zu tun.

Wie sieht Ihr ganz persönliches Klimaschutz-Programm im Alltag aus?

Cox: Ich esse in der Regel nur noch zweimal die Woche Fleisch. Statt zu baden dusche ich fast nur noch. Zudem engagiere ich mich für die grüne Idee. Wir werden im Dezember noch eine Veranstaltung zum Thema Insektensterben in Tönisvorst durchführen.

Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Ließe sich Ihre persönliche CO2-Bilanz verbessern?

Cox: Meine CO2-Bilanz ließe sich zu meinem Leidwesen sicherlich noch verbessern. Ich nutze das Auto noch viel zu häufig. Hier könnte ich sicher meinen inneren Schweinehund öfter bekämpfen und mehr mit dem Rad fahren. Besonders innerhalb der beiden Ortsteile. Ich arbeite in Düsseldorf und mache häufig „park and ride“. Hier würde ich mir eine bessere Anbindung von Vorst aus wünschen. Dies besonders auch am Wochenende.