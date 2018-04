Elisabeth Peters wird heute 103 Jahre alt.

Schiefbahn. Bei der ältesten Schiefbahnerin wird heute gefeiert: Denn Elisabeth Peters, geborene Quix, vollendet ihr 103. Lebensjahr. Sie tut dies im Kreise ihrer Großfamilie.

Die Seniorin, die viel zu erzählen hat, wuchs mit zehn Geschwistern auf. Sie war die Älteste. Drei Geschwister leben noch. Elisabeth Peters erinnert sich gut an ihre Kindheit und Schulzeit, die sie in Selfkant verbrachte, wo sie auch die Volksschule abschloss. In ihrer Kindheit und Jugend hatten nicht alle Geschwister ein Bett. Oftmals lag man zu dritt darin. „Zwei Geschwister lagen nebeneinander, das dritte Kind lag quer am Fußende“, erinnert sie sich.

Sie hat nach ihrem Schulabschluss Näherin gelernt. Im Alter von 16 Jahren kehrte sie in ihre geliebte Heimat zurück, wo sie beruflich in einer Kohlenhandlung tätig war. 1935 heiratete sie im Alter von 20 Jahren ihren Johannes in Schiefbahn. Er verstarb schon früh, aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Neben Schwiegersöhnen wuchs die Familie um fünf Enkel, sechs Ur- und ein Ur-Ur-Enkelkind – in wenigen Wochen wird das zweite Ur-Ur-Enkelchen erwartet.

Ihren 100. Geburtstag hat Elisabeth Peters in der Schiefbahner Kulturhalle vor drei Jahren groß gefeiert. Ihr Ziel ist es, 110 Jahre alt zu werden.

Die Altersjubilarin nimmt regen Anteil am Leben in der Großfamilie und fühlt sich in ihrer Heimatgemeinde „bestens aufgehoben“. Alle 14 Tage besucht sie die Gymnastikgruppe.

Mit Blick auf ihre Heimatgemeinde resümiert sie: „Mir gefällt eigentlich alles in Schiefbahn.“ mab