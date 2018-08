20 Teams haben sich bei den Acker Olympics in Disziplinen wie Acker-Billard oder Riesen-Dart gemessen.

Vorst. Es geht um Geschicklichkeit, Kraft und manchmal um eine „ruhige Hand“: Die zehnte Auflage der Acker Olympics verlangt den Teilnehmern einiges ab. Doch es lohnt sich, das Sieger-Team erhält einen Wanderpokal, der in jedem Jahr an die neue Gewinner-Mannschaft weitergereicht wird. Im Jahr 2009 entstand bei der Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft die Idee, den Vorstern etwas zu bescheren, bei dem es vor allem um Spaß geht. Heraus kam mit den Acker Olympics eine Spielreihe, bei der Teams mal in Einzeldisziplinen, mal als Mannschaft überzeugen müssen.

Die Idee kommt nach wie vor gut an, über mangelnde Beteiligung können die Veranstalter nicht klagen. „Mit 20 Teams haben wir erneut eine starke Beteiligung“, freut sich Andreas Kern, Vorsitzender der Bürger Junggesellen. „Das hätten wir uns vor zehn Jahren trotz der vielen Teams zum Auftakt nicht vorgestellt.“ Es brauche Leute innerhalb der Bruderschaft, die dabei bleiben, die Idee weiterhin unterstützen und sich jedes Jahr neue Spiele ausdenken. Die haben es in diesem Jahr erneut in sich. Auf dem Acker an der Oedter Straße sind elf Stationen aufgebaut. So müssen beim Riesen-Dart Bälle auf eine Klettwand geworfen werden oder muss bei einem überdimensionalen Holzlabyrinth, das das Team selbst gebaut hat, ein Golfball durch geschicktes Bewegen des Bretts ins Ziel gebracht werden. Bereits Tradition: das Strohballen-Rollen, bei dem vier bis fünf Spieler benötigt werden, um den Ballen durch den Parcours zu steuern. Beim Gummistiefel-Weitwurf geht’s um Augenmaß: Fünf müssen so weit wie möglich geworfen werden, fünf unbedingt unter zehn Meter. Bei einer Variante des Computerspiels „Angry Birds“ müssen kleine, mit Sand gefüllte Luftballons mit einer Schleuder, die zwischen den Füßen eines Mitspielers klemmt, in einen Kreis katapultiert werden.

Zum ersten Mal dabei ist das Damenteam „Love, Peace, Vollgas“

Beim Acker-Billard mit Fußbällen spielen zwei Teams direkt gegeneinander. Ebenfalls ein Klassiker ist das Sackhüpfen, bei dem drei Mannschaftsmitglieder in einem „Big Bag“ einen Parcours absolvieren müssen. Abkühlung bietet eventuell die Pool-Balance-Station. Hier gilt es, bis zur Mitte eines Stegs über einem Pool ein Tablett mit Wasserbechern zu balancieren und es dort an einen Mitspieler zu übergeben. Dieser muss auf der anderen Seite des Stegs das Wasser in einen Messbecher gießen. Konzentration ist beim Riesen-Jenga gefragt, hier werden Holzblöcke mit Hammer und Dorn aus dem fast mannshohen Turm herausgeschlagen. An der Wasserwand spielen zwei Teams gegeneinander, müssen versuchen, abwechselnd kleine Wasserballons über die Wand zu werfen. Fängt das gegnerische Team den Ballon, erhält dieses einen Punkt. Beim Geschicklichkeitsspiel gilt es, zehn Teile auf einem Brett auszubalancieren. Fünf Sekunden muss es dann ruhig aushängen, ohne dass ein Teil herunterfällt.