Polizeikontrolle unweit der Grundschule Willicher Heide mit traurigem Ergebnis.

Willich. Am Dienstag waren Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes der Polizei in Willich unterwegs, um den Schulweg der Kinder sicher zu machen. Zwischen 9.30 und 12.15 Uhr kontrollierten sie auf der Krefelder Straße in Höhe der Schule Willicher Heide die Einhaltung der Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone.

Das Ergebnis war ernüchternd: 53 der gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, zwei Autofahrer widmeten sich während der Fahrt ihrem Handy, statt auf die Sicherheit der Schüler zu achten. Mit 65 km/h raste ein 39-jähriger Autofahrer aus Willich in die Messung. Auch elf Radfahrer mussten wegen verkehrswidrigen Verhaltens gemaßregelt werden – vier davon wegen der Benutzung des Handys während der Fahrt.

Im Gesamtergebnis boten die Einsatzkräfte 44 Verwarngelder an, stellten neun Zahlkarten aus und fertigten 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein 78-jähriger Autofahrer fiel gleich zweimal auf: Zunächst war er mit 55 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Nachdem die Einsatzkräfte ihn angehalten und seine Personalien für die Anzeige aufgenommen hatten, setzte er die Autofahrt fort.

Als er im Kreisverkehr der Krefelder Straße den Polizisten entdeckte, der dort die Geschwindigkeitsmessungen mittels Laser vornahm, umrundete er den Kreisverkehr ein zweites Mal, um während der Fahrt mit seinem Handy ein Foto des Beamten zu schießen. Das wird noch einmal teuer: Die zweite Anzeige wegen Nutzung des Handys wird in Kürze im Briefkasten des Seniors landen. Red