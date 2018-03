Die Mitglieder des Löschzuges Neersen haben im Vorjahr viel Zeit in die Aus- und Fortbildung gesteckt. Die Einsatzzahlen sind dagegen leicht gesunken.

Neersen. Fast 500 Arbeitsstunden mehr als 2016 haben die Mitglieder des Löschzuges Neersen im vergangenen Jahr geleistet. Diese Bilanz wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung vorgelegt.

2017 mussten die Neersener Feuerwehrkräfte exakt zu 29 Einsätzen ausrücken. Das waren zwar vier Einsätze weniger als im Vorjahr. Allerdings haben die 40 ehrenamtlichen Feuerwehrleute und sechs Mitglieder der Ehrenabteilung gleichzeitig mehr Stunden geleistet. Insgesamt sind 3820 Arbeitsstunden bei Einsätzen, Übungen und Fortbildungen zusammengekommen – also knapp 500 Stunden mehr als im Jahr zuvor.

Zur Begründung heißt es von Neersens Löschzugführer Lars Pazdior: „Die Aufgaben für uns Einsatzkräfte werden immer komplexer: Von der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen bis zu Brandeinsätzen – wir Ehrenamtler müssen uns immer mehr Fachwissen aneignen.“

Im traditionellen Jahresrückblick der Geschäftsführerin Liane Ramrath fanden zwei Einsätze Platz, die ganz besonders im Kopf der Feuerwehrkräfte geblieben sind. So wurden die freiwilligen Helfer Anfang Januar zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L 361 gerufen. Ein Auto war bei Glatteis gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer (20) starb.

Auch ein kurioser Hilferuf erreichte die Wehrleute

Neben diesem tragischen Einsatz konnte Liane Ramrath aber auch über einen kuriosen Hilferuf berichten. Im September hatte sich ein Bewohner beim Wechseln der Türklinke in seinem Badezimmer eingeschlossen. Die Feuerwehrkräfte konnten gewaltlos in die Wohnung eindringen und den Eingeschlossenen mit der herausgefallenen Türklinke, die im Flur lag, aus dem Badezimmer befreien.

Neben der Besprechung besonderer Einsätze wurden auch einige freiwillige Kräfte in besonderer Weise für ihr Engagement geehrt und befördert. Willichs stellvertretener Wehrführer Thomas Jeziorek zeichnete Ludwig Küppers mit der Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren in Gold für 60 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr aus.

Willichs Wehrführer Thomas Metzer ehrte Lars Reinardy und Timm Schulze für ihre zehnjährige Arbeit als Atemschutzgerätewarte sowie Hans-Peter Reinardy für sein Engagement in der Feuerwehr und als Sprecher der Ehrenabteilung mit der Ehrennadel der Stadt Willich in Silber. Zudem konnten sich drei Einsatzkräfte über Beförderungen freuen: Patrick Major wurde zum Brandmeister, Michael Dellen zum Unterbrandmeister und Dominik Jahnen zum Feuerwehrmann befördert. Red