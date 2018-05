TV Schiefbahn lädt zur Teilnahme am Triathlon ein. Melde-Formular ist online zu finden.

Willich. Die Mitglieder der Triathlon-Abteilung des TV Schiefbahn arbeiten seit Monaten im Hintergrund – jetzt wird es öffentlich: Das Melde-Formular für den 22. Willicher Triathlon ist online. Der sportliche Jahreskalender der Stadt kann wieder mit seiner größten Veranstaltung aufwarten.

Am 2. September veranstaltet die Triathlon-Abteilung im TV Schiefbahn den Willicher Triathlon. Es geht um sportliche Leistung, aber auch um viel Spaß am Sport. Mit der Anmeldebestätigung bekommt jeder Teilnehmer eine 20-Prozent-Vergünstigung auf die Saisonkarte im Freibad „De Bütt“. Auch das diesjährige Funktionsshirt kann online direkt mit bestellt werden.

Volkstriathlon steht wieder im Mittelpunkt

1000 Sportler können sich für einen der neun Wettkämpfe anmelden. Besonders attraktiv ist die Verbindung der Generationen – von den ganz jungen Triathlon-Anfängern über die Teilnehmer an einem „klassischen“ Volkstriathlon bis hin zu den Teilnehmern am so genannten „Willich 333“.

Auch in diesem Jahr steht der Volkstriathlon mit der Stadtmeisterschaft als großer Wettbewerb im Mittelpunkt, aber auch die Staffel-Wettbewerbe haben großen Zuwachs. Hier kann sich jeder auf seine Lieblingsdisziplin konzentrieren. In diesem Jahr werden die in Willich ansässigen Firmen eine Sonderwertung für ihre Firmenstaffel bekommen.

Ohne ein starkes Team wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen. Wie bereits im letzten Jahr freut sich das Organisationsteam rund um Carsten Rott über die Unterstützung durch 30 Schüler des St. Bernhard-Gymnasiums in Schiefbahn bei der Absicherung der Radstrecke, die vom Freizeitbad „De Bütt“ bis zur Golfanlage Duvenhof auf der Hardt führt.

Beim Haupt-Wettkampf, dem Volkstriathlon, nehmen die in Willich wohnenden Starter gleichzeitig an der Stadtmeisterschaft teil.

Der „Willich 333“ findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Er ist mit seinem Schwerpunkt auf der Rad-Strecke ein Extra-Angebot für starke Radfahrer.

Schirmherr ist wie in den Vorjahren Bundestagsabgeordneter Uwe Schummer: Er hat als Preise zwei Berlin-Reisen mit Besichtigung des Deutschen Bundestags gestiftet. Sie werden unter den Teilnehmern der Stadtmeisterschaft verlost.

www.willicher-triathlon.de