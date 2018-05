St. Tönis. Die Tagesmütter aus Tönisvorst beteiligen sich an der Aktionswoche zur Kindertagespflege. Darauf weist das zuständige Kreisjugendamt Viersen hin. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche werden bis 12. Mai die Tageseltern auf die Kindertagespflege aufmerksam machen. Dazu lassen sie morgen 100 Luftballons in der Fußgängerzone von St. Tönis steigen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr der Platz vor dem Antonius-Denkmal an der Ecke Hochstraße/Antoniusstraße.

Unter dem Motto „Gut betreut in der Kindertagespflege“ möchte die Organisatorin Astrid Schroers mit ihren Kolleginnen und zahlreichen Tageskindern darauf aufmerksam machen, dass die Tagespflege eine wichtige Säule der Kinderbetreuung ist. Schroers ist Stützpunktleiterin für Kindertagespflege in Tönisvorst und selbst seit vielen Jahren als Tagesmutter im Einsatz.

Ralf Küntges, Leiter des Städtischen Familienzentrums „Villa Gänseblümchen“, begleitet die Aktion musikalisch. Ziel ist es, in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken, dass die Kindertagespflege als gleichwertiges Betreuungsangebot einen umfassenden, immens wichtigen und unentbehrlichen Beitrag zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung leistet.

Der Tönisvorster Bürgermeister Thomas Goßen sowie eine Mitarbeiterin der Fachberatung in der Kindertagespflege des Kreisjugendamtes sind vor Ort und informieren die Passanten.

Die Organisatoren hoffen auf eine große Beteiligung von Eltern und Kindern. Sie können sich mit Wünschen, Anregungen und Kritik an die Tageseltern wenden.

