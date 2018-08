Am 18. August messen sich bei den Bürger Junggesellen bis zu 20 Teams auf einem Feld an der Oedter Straße in Vorst.

Tönisvorst. Das Badewannenrennen auf der Niers ist seit 30 Jahren fester Bestandteil des Sommerprogramms in der Region. Was die Katholische Landjungend in Anrath erreicht hat, setzten sich die Männer der Bürger Junggesellen-Schützenbruderschaft für Vorst als Ziel.

Nach einem gemütlichen Abend im Vereinsheim vor neun Jahren entstand die Idee: Acker-Olympics – ein sportlicher Wettkampf auf dem Acker mit verschiedenen Disziplinen. „Die Highland Games in Kempen sind für uns ein Vorbild gewesen“, erklärt Andreas Kern, Organisator und Erster Vorsitzender der Schützen.

Dieses Jahr – zur zehnten Ausgabe – erwarten die Kontrahenten zehn Disziplinen auf dem Acker: Beweglichkeit und Ausdauer werden in Parcours- und Hindernisläufen geprüft. Auch der Kopf und eine ruhige Hand sind bei Schätz– und Geschicklichkeitsspielen gefragt. Ein Großteil der Spiele wiederhole sich, doch die Veranstalter versprechen, auf eine ausgewogene Mischung und neue Impulse zu achten.

Pro Team sind fünf Teilnehmer zugelassen

„Keiner soll glauben, er könne sich im Trainingslager auf dieses Event vorbereiten“, betonen die Veranstalter im Sinne der Fairness. Bei vergangenen Acker-Olympics ist ein buntes Teilnehmerfeld angetreten. Die Veranstalter freuen sich auch in diesem Jahr auf Sportmannschaften, Landjugenden, Grillvereine und Schützenbruderschaften.

Mitmachen können 20 Teams à fünf Personen. Ob Mann oder Frau spielt keine Rolle. Das Mindestalter liegt bei zwölf Jahren. In Einzelfällen können nach Absprache Ausnahmen gemacht werden. Die Anmeldegebühr von 15 Euro kann an den Veranstalter überwiesen oder in bar gezahlt werden. Die komplette Gebühr wird in Form von Wertmarken am Veranstaltungstag zurückgezahlt.

Die Verpflegung wird durch die Bürger Junggesellen sichergestellt: „Acker-Burger“, Grillfleisch, Kuchen und kühle Erfrischungen vom Schankwagen. Auf mitgebrachte Speisen und Getränke, bitten die Veranstalter zu verzichten.

Während sich die Großen auf dem Acker messen oder zuschauen, können sich die Kleinen auf einer Stroh- und einer Hüpfburg austoben. Zur weiteren Bespaßung steht das Fun-Mobil der Stadt Willich. Die Grenadiere, als Sieger der Acker-Olympics 2017, werden den Wanderpokal an den diesjährigen Sieger überreichen. Zwölf von 20 Teams sind bereits angemeldet. Ackersportfreunde können sich über das Kontaktformular auf der Internetseite oder per E-Mail anmelden: ackerolympics@buerger1564.de. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 16. August. Veranstaltungsort ist der Acker neben der Oedter Straße 68 in Vorst. Alle weiteren Informationen sind auf der Internetseite der Bürger Junggesellen zu finden:

ackerolympics.de