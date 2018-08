Kendel-City-Rennen und Weinfest stehen an. Am Freitag und Samstag finden die Veranstaltungen im St. Huberter Ortskern statt.

St. Hubert. „Fahrrad aus dem Keller holen, Helm anziehen und mitfahren“, sagt Veranstalter Tobias Stümges herausfordernd. Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr findet am Samstag das zweite Kendel-City-Radrennen statt. Auf einer Strecke von 980 Metern geht es wieder durch St. Hubert. Start und Ziel rücken näher in Richtung Kirche und befinden sich auf der Hauptstraße in Höhe der Sparkasse. Von dort verläuft die Strecke über die Breite Straße, Königsstraße, Hohenzollernplatz und endet wieder an der Sparkasse.

Fünf Rennen sind auf dem Rundkurs geplant

Über den Tag verteilt können fünf Rennen auf dem Rundkurs verfolgt werden: Den Beginn machen die Senioren und Junioren (U 19) um 15 Uhr und fahren 50 beziehungsweise 45 Runden. Der ehemalige Sieger des Kempener Rennens „Rund um die Burg“ und Zweitplatzierter in St. Hubert im vergangenen Jahr ist Rainer Beckers aus Grefrath. Er ist am Samstag mit der Nummer 1 am Start. Der Vorjahressieger in der Senioren-Klasse Mike Haufe trägt die Startnummer 14.

Das Kinder-Rennen „Fette Reifen“ beginnt um 16.30 Uhr und ist in zwei Altersklassen unterteilt: Die Sechs- bis Achtjährigen fahren zwei Runden und die Neun- bis Zwölfjährigen drei Runden.

Ab 17 Uhr messen sich 29 bisher angemeldete Amateurfahrer in entsprechenden Klassen. Mit der Startnummer 1 fährt Vorjahressieger Christian Nollen, der von acht Teamkameraden unterstützt wird. Die acht Schnellsten nach 70 Runden schließen den Renntag mit dem Elite-Derny-Rennen ab. Ab 19.30 Uhr fahren acht leichte Motorräder über 30 Runden vor dem jeweiligen Radfahrer. Die Dernys können Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreichen. Der Windschatten darf von den Verfolgern genutzt werden.

Jux und Dollerei für den guten Zweck

Ein Höhepunkt der Premiere 2017 war das Nachbarschafts-, Jux und Firmenrennen, das um 19 Uhr startet: „Mit möglichst originellen Trikots und Rädern soll teilgenommen werden“, erläutert Stümges. Im vergangenen Jahr hat die St. Huberter Feuerwehr den Sieg in Einsatzbekleidung geholt: auf dem Fahrrad mit Atemmaske und Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Geradelt wird für den guten Zweck: Die Startgebühr von fünf Euro pro Teilnehmer, die nur bei diesem Rennen zu entrichten ist, geht nach Angaben der Veranstalter zu 100 Prozent an ein örtliches Projekt.

Wer als Erster im Ziel ankommt, gewinnt eine dreitägige Berlin-Reise für zwei Personen, spendiert vom SPD-Bundestagsabgeordneten Udo Schiefner. Die „ausgefallenste Gruppe“ mit mindestens fünf Teilnehmern gewinnt eine Grillparty mit Fleisch für bis zu 20 Personen, möglich gemacht durch Edeka Heinböck aus St. Hubert. Die Verkleidungen und Fahrzeuge werden durch eine dreiköpfige Jury bewertet. „Tandem, Dreirad oder E-Bike – alles ist erlaubt“, so Stümges. Der Fairness halber würde die Teilnahme mit elektrischer Unterstützung aber nicht gewertet werden.

Weinfest beginnt bereits am Freitag um 19 Uhr

Wie schon berichtet, gehört zum Radrennen auch das Weinfest. Das wird am Freitag um 19 Uhr eröffnet. Am Samstag können edle Tropfen von 16 bis 23 Uhr probiert werden.

Die Ortsdurchfahrt wird am Samstag um 12 Uhr gesperrt. Eine Umleitung soll ausgeschildert werden. Der Busverkehr soll ebenfalls umgeleitet werden. Die Absperrungen werden gegen 23 Uhr wieder aufgehoben.

Radfahrer können sich bis 30 Minuten vor Start des jeweiligen Rennens an der Nummernausgabe anmelden. Anmeldungen zu den Wettbewerben „Fette-Reifen“ und Nachbarschaftsrennen per E-Mail an:

info@ks-event.info