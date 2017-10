Kartoffeln, Weißkohl und Lauch werden geschnibbelt und geschichtet zu einem runden, leckeren Herbstgenuss.

Kempen. Für den heutigen Rezeptvorschlag muss der große Schmortopf auf den Herd. Er nimmt Ihnen praktisch die ganze Arbeit ab. Abgesehen vom „Schnibbeln“, versteht sich. Aber Sie bekommen es auch nur mit drei Hauptzutaten zu tun: Kartoffeln, Weißkohl und Lauch.

Marktbummel

Auf die Einkaufsliste für vier Portionen kommen:

800 g Kartoffeln (festkochend) 600 g Weißkohl

700 g Lauch

Außerdem werden benötigt: etwas Butter

Salz und Pfeffer

½ TL Kümmel

1 TL Paprikapulver

6 Stiele Dill

200 g Schmand und

150 ml Schlagsahne

Bevor der Schmortopf loslegt, den Kümmel ohne Fett kurz in der Pfanne rösten, bis er durftet. Dann beiseite stellen. Die Kartoffel schälen und in ein Zentimeter breite Scheiben schneiden. Lauch waschen und in etwa zwei Zentimeter dicke, schräge Scheiben schneiden. Den Kohl vom Strunk befreien und danach in feine Streifen portionieren.

Nun einen Esslöffel Butter im Schmortopf zerlassen und schon geht es an die Schichtarbeit: Zuerst die Hälfte vom Kohl, darauf die Hälfte der Kartoffelscheiben, schließlich die Hälfte des Lauchs darüber. Alles wird kräftig mit einem halben Teelöffel Paprikapulver, Salz und Pfeffer gewürzt. Danach wird das Schichten und Würzen wiederholt.

Nun das Gemüse mit Sahne und 700 ml Wasser aufgießen, Deckel auf den Topf und alles bei mittlerer Hitze 25 Minuten garen lassen. Wenn der Eintopf heiß serviert wird, wird Schmand, vermengt mit Dill, in einem Schüsselchen dazu gereicht. Guten Appetit!