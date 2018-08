Der Vorsitzende Peter Kunz will die Auflösung des Fördervereins Niederberg beantragen. Mit dem Investor seien die Ziele nicht umsetzbar.

Tönisberg. Bei Peter Kunz ist die Geduld endgültig am Ende. Der erste Vorsitzende des Fördervereins Niederberg hat über Facebook mitgeteilt, dass er für die nächste Jahreshauptversammlung am 31. August die Auflösung des Fördervereins Niederberg beantragen werde. „Da wir nicht in die Planungen des Zechengeländes mit einbezogen werden, können wir dadurch den Zweck unserer Satzung nicht erfüllen“, so Peter Kunz in seinem Facebook-Post. Ausführlich wolle er sich nach der Jahreshauptversammlung äußern.

Investor sei für den Förderverein nicht zu sprechen

Er sei nun an einen Punkt gekommen, dass es gegenüber den Mitgliedern, die auch Beiträge zahlen, unehrlich wäre, weiterzumachen, so Kunz im Gespräch mit der WZ. Mit dem Investor Wolf-Reinhard Leendertz seien die weiteren Ziele auf dem Zechengelände wohl nicht umsetzbar. Seit Monaten sei der Investor für die Förderer nicht mehr zu sprechen. „Vom August 2016 bis Anfang 2018 gab es immer wieder einen kurzen Austausch per Telefon oder WhatsApp.“

Im Januar gab es ein persönliches Gespräch – aus diesem sind die Fördervereinsvertreter allerdings sehr ernüchtert herausgegangen. Danach hatten sie ihre Enttäuschung auch öffentlich deutlich gemacht. Zum Stand der Vertragsverhandlungen wurden der Verein nicht informiert, hieß es in einem offenen Brief. Der Verein beklagte auch, dass das Gelände nicht ausreichend gegen Vandalismus gesichert werde. Man wollte zudem gesammelte Bergbaugegenstände dort lagern. Daraus wurde nichts.

2012 hatte die Ruhrkohle AG (RAG) den Abriss von Förderturm und anderen Gebäuden auf dem Zechengelände beantragt. Daraufhin formierte sich eine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt einsetzte. Aus der Initiative „Rettet den Zechenturm in Kempen-Tönisberg“ wurde dann Anfang 2014 ein eingetragener Verein. 13 Personen kamen zur Gründungsversammlung ins Vereinsheim „Zur luftigen Höhe“.

Der Verein hatte mit seinen Bemühungen durchaus Erfolg. NRW-Bauminister Michael Groschek (SPD) teilte im Februar 2015 mit, dass Förderturm, Maschinenhaus und Schachthalle unter Denkmalschutz zu stellen sind. Diesen Erfolg hebt auch Peter Kunz hervor: „Wir können stolz sein, was wir seit 2012 erreicht haben.“

Peter Kunz fällt die Entscheidung nicht leicht. Er kommt aus einer Bergarbeiterfamilie, hat selbst unter Tage gearbeitet. Der Erhalt der Schachtanlage bedeute ihm viel. „Gerne hätte ich alles dafür getan, damit das Projekt Niederberg Schacht IV zu einem Erfolg wird. Wir wollten für die Bürger und Besucher die bergmännische Tradition am Schacht zugänglich und erlebbar machen. Anscheinend wird die ehrenamtliche Arbeit und unser Wissen über den Bergbau nicht gebraucht.“