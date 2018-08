Die Entwicklungsgesellschaft ist weiterhin in Verhandlungen mit potenziellen Investoren und Mietern. Das schon angekündigte Bistro soll bis Ende des Jahres eröffnen.

Oedt. „Gut Ding will Weile haben“ – nach diesem Motto vermarktet die Girmes Verwaltungs- und Entwicklungs-GmbH (GVE) das 2013 erworbene Gelände der Firma Girmes. „Ein Bistro, ein Physiotherapeut, Ärzte und ein Friseur – bis Ende 2017 werden diese Geschäfte und Praxen in dem ehemaligen Verwaltungstrakt eingezogen sein.“ So zitierte die WZ im vergangenen Jahr die Verantwortlichen. Jetzt heißt es nur noch, dass ein Bistro bis Ende 2018 dort aufmachen soll. Das sagt zumindest Helmut Pasch, GVE-Geschäftsführer, im WZ-Gespräch. Eine Physiotherapie-Praxis soll später folgen – voraussichtlich im Frühjahr 2019.

Nachgehakt

Zunächst soll der Rest des Verwaltungstraktes, der entlang der kleinen Privatstraße zwischen der Fabrik und der Villa Girmes liegt, saniert werden – im Erdgeschoss. Danach folgen das erste Obergeschoss sowie das zweite, das es aber nur im hinteren Teil gibt. „Ist der erste Sanierungsschritt abgeschlossen, kann das Bistro am Ende des Gebäudes eingerichtet werden“, sagt Pasch. Es ist in erster Linie für die Mitarbeiter der Firmen auf dem Gelände gedacht. Aber auch andere Gäste sind zu Frühstück und Mittagessen willkommen.

Umfangreiche Pläne für Veranstaltungshalle bestehen

„Der Bistro-Betreiber will auch die Turbinenhalle sowie die weiteren Räume als Eventlocation übernehmen“, sagt Pasch. Dazu zählen Kesselhaus, Schlosserei, Färberei und der Raum, aus dem der Ziegelschornstein in den Himmel wächst – zumindest für 67 Meter. Investoren hätten es heute schwer, an Kredite zu kommen, so der Professor der Niederrheinischen Hochschule und Fachmann für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung: „Bei den niedrigen Zinsen geben die Banken nicht so gerne ihr Geld her.“ Weshalb der eine oder andere Investor schon mal abspringe. Doch von Anfang an habe die GVE eine langfristige Planung im Auge gehabt. Denn: Es „muss auch später noch langfristig passen“.

Die Pläne für die Turbinenhalle sind die alten, könnten aber verändert werden. Die künftige Festhalle hat eine Fläche von rund 400 Quadratmetern und ist zwölf Meter hoch. Inwieweit Paschs erste Pläne, im Innern eine Art gläsernen Wintergarten einzurichten, umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. „Wir hatten eine große Feier in der Halle. Da konnte man schon mal ein Gefühl für den Raum bekommen. Die Wände sind dick. Und wenn die historische Kuppel oben gedämmt wird, dann ist vielleicht die Glaslösung nicht mehr nötig“, so Pasch.