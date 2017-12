Wie immer am Ende des Jahres gibt es die Auswertung der Prognosen, die die Redaktion vor gut zwölf Monaten gewagt hat. Einmal lagen wir ziemlich daneben.

Kempen. Das ist doch gar nicht so schlecht gelaufen. So ähnlich lautete das Fazit in der Redaktion nach der Auswertung der WZ-Progonosen 2017 für Kempen. Bei drei von vier vorausschauenden Thesen war die WZ nah an der Realität. Nur bei der Zukunft der Kempener Burg ging die Prognose gehörig daneben. Aber lesen Sie doch einfach selbst.

Zu viel Euphorie bei der Zukunft der Burg

Wir beginnen dann auch gleich mit der Burg. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent werde die sich die Stadt Kempen 2017 für eine Übernahme des Denkmals entscheiden. So lautete Anfang des Jahres die WZ-Prognose. Ein gutes Jahr später sieht die Lage völlig anders aus. Während Politik und Verwaltung Anfang 2017 noch sehr emotional an dem Thema dran waren, hat sich nun ein wenig Distanz zur Burg aufgebaut.

In der letzten Ratssitzung des Jahres kamen endlich relativ konkrete Zahlen auf den Tisch. Rund zehn Millionen Euro müsste man ausgeben, um die Festung zum Sitz von Standesamt, VHS und gastronomischem Betrieb umzubauen. Angesichts dieser Summe ist so etwas wie Ernüchterung eingekehrt. Zumal die Stadt Kempen in anderen Bereichen ebenfalls teure Pflichtaufgaben zu erledigen hat: Schulen, Kitas, Rathaussanierung. Die endgültige Entscheidung zur Burg soll nun Anfang Februar fallen. Dann will Landrat Andreas Coenen von der Stadt wissen, ob er mit der Privatwirtschaft verhandeln muss. Mehr dazu in der Prognose 2018, die Sie in den kommenden Tagen in der WZ lesen werden.

Eigenes Stadtarchiv? Die Kosten waren dann doch zu hoch

Verknüpft mit dem Thema Burg ist das Archiv. Denn der Auszug des Kreisarchivs in Richtung Dülken ist der Grund für die Zukunftsdebatte um die Burg. Vor rund einem Jahr gab es in Kempen noch laute Stimmen, das Stadt- aus dem Kreisarchiv herauszulösen, um dieses wenigstens in Kempen zu behalten. Wahrscheinlich unter dem Eindruck der tiefen emotionalen Wunde, die die Entscheidung des Kreises Viersen bei einigen Kempenern hinterlassen hatte. Vor allem die SPD stand in der ersten Reihe, wenn es darum ging, die Möglichkeit eines eigenen Stadtarchivs zu prüfen.

Dass es letztlich tatsächlich zur Herauslösung kommt, dafür sah die WZ Anfang 2017 nur eine Fünf-Prozent-Chance. Und damit lag die Redaktion richtig. Eine von der SPD beantragte Kostenanalyse machte frühzeitig deutlich, dass dieses Projekt eine Nummer zu groß war.