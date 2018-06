In Kempen fallen Fußball-Event und Kirmes zusammen. Außerdem: Besuch bei Freunden und Lobeshymnen auf die Thomasstadt.

Kempen. Langsam wird’s ernst mit der Mission „Titelverteidigung“ bei der Weltmeisterschaft in Russland. In der Kempener Altstadt wird das bislang nur vereinzelt deutlich – und auch die Stimmung bei den Leuten ist noch eher verhalten, wie der Flüsterer bei einem Bummel festgestellt hat. „So richtig im WM-Fieber, wie in den letzten Jahren, bin ich noch nicht. Aber das kommt schon noch. Spätestens beim ersten Deutschlandspiel“, verrät ein Kempener auf dem Buttermarkt.

Ein Bär mit Deutschlandtrikot

Ganz ohne Dekoration geht’s auf jeden Fall nicht. Während beispielsweise in der Bäckerei Sommer an der Engerstraße Fähnchen mit den Flaggen aller WM-Teilnehmer hängen, ist die Bäckerei Weidenfeld an der Judenstraße komplett in Schwarz, Rot und Gold geschmückt. Im Fenster hängt ein Bär im Trikot, und auch die obligatorischen Fahnen dürfen nicht fehlen. Auch die Schaufensterpuppen des „Radieschen“ sind bereits passend gestylt. Zurück auf der Engerstraße ist eine Köstlichkeit für die Weltmeisterschaft zu entdecken – in der Confiserie Amberg gibt es zu Schokoladenfußbällen und -spielern gleich die passende Schachtel in den drei bekannten Farben. Inhaberin Maria Amberg schaut gerne Fußball und freut sich auf die kommenden Wochen.

Altstadt-Geflüster

Burgparkplatz statt Viehmarkt

Heute in einer Woche wird die Fußball-Welt schon mitten im WM-Fieber sein. Zusätzlich grassiert dann in Kempen das Kirmes-Fieber. Vom 16. bis 19. Juni wird in der Altstadt die Sommerkirmes gefeiert. „Da die Baustelle am Viehmarkt nicht vor der Sommerkirmes abgeschlossen sein wird, findet die Kirmes wie schon im letzten Jahr auf dem Burgparkplatz und dem Buttermarkt statt“, teilt die Stadt Kempen mit. Der „Streetfighter“, die Riesenschaukel der Firma Weber mit vielen Effekten, wird auf dem Burgparkplatz seinen Platz finden. Dort können die Besucher dann auf einen Flug bis in 22 Meter Höhe gehen. Ebenfalls an der Burg wird Mischa Peiffer mit seinem großen Bungee-Trampolin dabei sein. Neu auf dem Parkplatz ist der Food-Truck der Burger Lovers. Dazu gibt es auch einen Getränkewagen sowie Steh- und Sitzgelegenheiten.