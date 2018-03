Die WM steht vor der Tür und die WZ hat bei den Sportvereinen nachgehorcht. Diese haben oft damit zu kämpfen, dass die Jungen und Mädchen immer weniger Zeit haben.

Kreis Viersen. Fällt im Zusammenhang mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Jahreszahl 2002, hat man in der Regel zunächst einmal die Szenerie um Ronaldo und Oliver Kahn im Kopf – Deutschland verliert das Finale der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen Brasilien. Das aus heutiger Sicht jedoch wichtigere Ereignis im Jahr 2002 war die Verabschiedung des neuen Förderkonzepts für den Nachwuchsbereich. Sicherlich ein guter Schritt aus Sicht der Profivereine, doch wie sieht es bei lokalen Amateurvereinen aus? Rund 16 Jahre nach der WM in Japan und Südkorea und wenige Monate vor der WM in Russland hat sich die WZ bei Vereinen in der Region umgehört.

Wegen des langen Schulunterrichts Spiele in der Woche erst um 18 Uhr

Bei vielen Klubs stehen Bildung und Sport heutzutage oft im Konflikt. „Durch die verlängerten Schulzeiten ist ein Training vor 16.30 oder 17 Uhr nicht mehr möglich“, berichtet Thomas Müller, Jugendleiter des SV St. Tönis. Hans Gillessen hat bei Niersia Neersen die gleiche Funktion und geht sogar einen Schritt weiter: Die Offene Ganztagsschule (OGS) bedeute keine Reduzierung der Hausaufgaben. „Denn wenn die Kinder aus der Schule kommen, müssen sie häufig doch noch etwas tun“, so Gillessen.

Eine Reaktion darauf seitens des Westdeutschen Fußballverbands (WFV) und des Fußballverbands Niederrhein (FVN) gab es bereits: Als frühester Beginn bei Spielen unter der Woche wurde 18 Uhr festgelegt. Ein wirkliches Gegensteuern sieht nach Ansicht einiger Vereinsvertreter jedoch anders aus.

Dies könne eigentlich nur von Seiten der Politik kommen, findet Stephan Kroh, Jugendgeschäftsführer des SC Viktoria Anrath. Er sieht ein weiteres Problem darin, dass Jugendliche heute immer jünger auch schon mit Alkohol und leichten Drogen in Kontakt geraten, weshalb es umso wichtiger sei „die Kinder durch ein Sportprogramm von der Straße zu holen und in eine Gemeinschaft zu integrieren“.

Zurück zum „Schul-Problem“: Michael Beenen, 2. Vorsitzender des SV Thomasstadt Kempen, würde es nicht allzu hoch hängen und ist der Meinung, dass jeder Schüler in der Lage sein sollte, seinen schulischen Verpflichtungen nachzukommen, bis das Training beginnt. Beenen sieht das Problem hingegen eher beim erweiterten Freizeitangebot für Kinder, was dazu führe, dass es immer schwieriger sei, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen.

Dennoch spielen die Schulen, aber auch schon die Kindergärten, in der Nachwuchsförderung eine zentrale Rolle. Daher sieht Hans Gillessen einen Lösungsansatz in einer engeren Kommunikation mit diesen Einrichtungen. Zustimmung erhält er dabei unter anderem vom Jugendgeschäftsführer des VfL Willich, Willi Maas. Seiner Meinung nach muss man versuchen, mit den Schulen zu kooperieren, wenn am Nachmittag noch Schulsport auf dem Stundenplan steht. Da diese Zeit auch zugunsten der Sportvereine genutzt werden könne.