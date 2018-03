Das Aussetzen des Familiennachzugs macht geflüchteten Menschen, die in Kempen leben, zu schaffen. In ihrer Heimat sind die Frauen allein auf sich gestellt.

Kempen. Familie Mohammad ist in Kempen wieder vereint. Vater, Mutter und die beiden Kinder (13 und 11 Jahre alt) strahlen. Sie haben Schreckliches in ihrem Heimatland Syrien erlebt. Nun können sie wieder ein normales Leben führen.

Als Christen hatten sie immer friedlich mit ihren Nachbarn zusammengelebt. Ihr Leben sei perfekt gewesen. Doch dann kam der Bürgerkrieg und mit ihm die Angst. Karim Mohammad entschied sich zur Flucht. Über den Libanon, die Türkei, Bulgarien, Ungarn und Österreich kam er im Februar 2015 nach Deutschland – und hier schließlich nach Kempen. Viele Gefahren und nächtliche Wanderungen bei Eiseskälte hat er auf sich genommen.

Er bekam eine Anerkennung als Schutzberechtigter für drei Jahre. So konnte er seine Familie nach Deutschland holen. Doch bis es soweit war, vergingen viele Monate. Erst musste er selbst acht Monate auf seine Anerkennung warten, dann dauerte es sechs Monate, bis die Familie einen Termin in der deutschen Botschaft im Libanon erhielt und weitere sechs Monate bis zum Bescheid. Eine Zeit des Bangens.

Ehefrau muss sich in Syrien allein um die fünf Kinder kümmern

Zahra Mohammad (36) war Lehrerin in Syrien. Sie arbeitete und kümmerte sich in dieser Zeit allein um die Kinder. Und lebte Tag für Tag mit der Angst. Nun ist die Familie glücklich in Kempen angekommen. Karim Mohammad ist gelernter Zahntechniker und hat eine Vollzeitstelle gefunden. Dank der er eine Wohnung bezahlen kann, die groß genug ist für die vierköpfige Familie.

Hassan kann zurzeit nur hoffen, dass er seine Familie bald wiedersehen kann. Auch er kam aus Angst vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland. Seit zweieinhalb Jahren ist er hier. Er ist aber nur ein „subsidiär Schutzberechtigter“, das heißt, sein Status wird immer nur um ein Jahr verlängert. Seine Familie darf er nicht nachholen. Diese lebt im Nord-Osten Syriens in ständiger Angst und muss einige Entbehrungen in Kauf nehmen. Für den 37-jährigen Familienvater ist das nur schwer zu ertragen.

In Deutschland absolviert der gelernte Jurist nun Integrationskurse – auch wenn die Konzentration darauf nicht immer leicht fällt. Danach geht er arbeiten, um Geld zu verdienen, das er seiner Familie schickt. Trotzdem fehlt es oft am Nötigsten. So gab es zum Beispiel drei Monate lang keinen Zucker und seine kleine Tochter hat geweint. „Wenn ich hier Zucker sehe, denke ich an meine Tochter“, sagt der Vater. Aber auch Heizung, Schulunterricht, sauberes Trinkwasser – das alles ist in der Krisenregion nicht selbstverständlich. Seine Frau muss allein für die fünf Kinder sorgen und um die Existenz der Familie kämpfen. Kontakt können sie nur selten aufnehmen.