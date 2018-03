Mitarbeiter in Pflegeheimen sind häufiger und länger krank als andere Arbeitnehmer. Das geht aus einer Statistik der AOK im Kreis Viersen hervor.

Kempen/Kreis Viersen. Der Pflegenotstand, also der Mangel an Fachkräften, wirkt sich offenbar auf die Gesundheit der Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen aus. Das geht aus der Statistik der Krankenkasse AOK für 2017 hervor. Demnach lag der Krankenstand bei den Ausfällen über sechs Wochen in den Pflegeberufen im Kreis Viersen bei 2,24 Prozent. Damit nehmen die Pflegeberufe in diesem Feld im Kreis Viersen den Spitzenplatz ein. Der Durchschnittswert innerhalb der AOK im Kreis Viersen lag bei 1,92 Prozent, im gesamten Rheinland liegt 1,59 Prozent.

Diese Zahlen aus dem Feld über der Sechs-Wochen-Frist belegen nach Angaben der AOK, dass erkrankte Mitarbeiter im Pflegebereich besonders lange brauchen, um zu genesen und wieder arbeiten zu können. Aber auch unterhalb der sechs Wochen sind die Zahlen im Pflegebereich (7,4) höher als im Kreis- (5,94) und im Rheinland-Durchschnitt (5,58) aller Berufe.

AOK verfügt über viele Mitglieder im Bereich der Pflegekräfte

Nach Angaben von Gregor Mertens von der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF), die die Statistiken für die AOK erfasst, können die Zahlen ein Anzeichen dafür sein, dass Pflegekräfte überlastet sind. Heinz Frohn, AOK-Regionaldirektor für Mönchengladbach und die Kreise Viersen und Heinsberg, ergänzte im Rahmen einer Pressekonferenz allerdings, dass der Anteil der Erkrankungen im Bereich der Pflege bei der AOK „traditionell hoch“ sei. Die Krankenkasse verfüge über einen hohen Anteil an Versicherten in den Pflegeberufen.

8000 zusätzliche Pflegestellen könnten nur ein Anfang sein

Nichtsdestotrotz bezogen Mertens und Frohn mit Blick auf den Pflegenotstand deutlich Stellung. „Es gibt im Bund den Vorschlag, 8000 Stellen im Bereich der Pflege zu schaffen. Das bedeutet letztlich aber nur etwa eine zusätzliche Kraft pro Pflegeheim“, so Mertens. Dieses Vorhaben könne also nur ein Anfang sein. Frohn monierte, dass im Bereich der Pflege zu viele gewinnorientierte Unternehmen am Werk seien. „Dass Pflegeheim-Betreiber an der Börse gehandelt werden, darf der Gesetzgeber einfach nicht zulassen“, so Frohn.

Zurück zu den Krankenständen: Weiterhin einen leichten Anstieg verzeichnet die AOK im Bereich der psychischen Erkrankungen. In diesem Bereich liegt für 2017 eine Häufigkeit von zwölf Fällen je 100 AOK-Versichertenjahre vor. Damit liegen die psychischen Erkrankungen weiterhin auf dem vierten Platz hinter Erkrankungen der Atemwege (43,48 Fälle), des Muskel- und Skelettapparats (35,83) und des Verdauungsbereiches (19,36).