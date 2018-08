Anja Thiele ist die zweite Kempener Weinkönigin. Zum ersten Pressetermin genoss sie aber noch antialkoholische Getränke.

Kempen/St. Hubert. Die Trägerin des Dirndls der zweiten Kempener Weinkönigin steht fest: Anja Thiele. Das entschied nun eine siebenköpfige Jury bestehend aus Vorjahres-Weinkönigin Louisa Willmen, Kirsten Pfennings (Presseamt), Udo Schiefner (SPD-Bundestagsabgeordneter), Peter van der Bloemen (Vorsitzender der Prinzengarde), Michael Gehlen (Apotheker), Hubert Jansen (Vertrieb des „Kemp’sche Cuvée) und Heinz Poeth (Konditormeister).

„Es war eine schwierige Wahl, aber Anja hat unsere Idealvorstellung von einer Weinkönigin am besten erfüllt“, begründet der frühere St. Huberter Werbering-Chef Michael Gehlen die Entscheidung des Gremiums. „Ihr offenes und freundliches Wesen sowie ihre repräsentative Art haben uns überzeugt.“

„An einem lauen Sommerabend trinke ich gerne ein Glas Wein. Mein Wissen über Wein baue ich gerade auf“, gibt Thiele offen zu. Am liebsten trinke sie Weißwein. Bier möge sie gar nicht. Beim Foto-Termin gab es aber nur roten Traubensaft: „Ich bin schließlich mit dem Auto hier.“

Die 27-Jährige wurde in Willich geboren, ist aber in St. Hubert aufgewachsen. In ihrer Kindheit engagierte sie sich bei der Katholischen Jugend und tanzte zum Karneval in der Straßengemeinschaft Heide-röslein. Zu ihren Hobbys zählen Fußball, Sport und Zeit mit Freunden verbringen. Herzensverein der Weinkönigin ist Werder Bremen. Beruflich zog es Thiele nach Krefeld, wo sie bei der Volksbank als Baufinanzierungsberaterin arbeitet: „Ich lebe gerne auf dem Land und komme abends immer wieder gerne nach St. Hubert.“

Thiele habe sich beworben, da sie „am ersten Weinfest teilgenommen und es als tolle Sache empfunden hat“. Ob St. Huberter Kürbisfest oder Feierabendmarkt in Kempen: „Ich mag Dorf- und Stadtfeste und bin gern unter Menschen“, erzählt Thiele. Was sie von der Zukunft erwartet: „So wie Anfragen kommen, werde ich als Weinkönigin auftreten“, sagt die frisch gebackene Reben-Repräsentantin voller Tatendrang. Als Siegprämie darf Thiele auf Kosten des Veranstalters KS Sport- und Eventmarketing drei Tage an die Mosel in das Hotel zur Marienburg in Pünderich reisen: „Mit wem und wann ich dort hinfahre, weiß ich noch nicht“, erzählt die Weinkönigin, die derzeit ohne König ist.

„Das Weinfest im letzten Jahr war grandios. Das hat St. Hubert verdient“, findet Bürgermeister Volker Rübo. Oft hieße es von Veranstaltern: „Wir wollen auf dem Buttermarkt ’was machen“, so Rübo. Umso erfreulicher sei es, dass dieses Mal St. Hubert im Mittelpunkt steht.